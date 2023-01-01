В Иркутской области начнётся рекультивация очистных Байкальского ЦБК

Также проект затронет полигон «Бабхинский»
Проекты ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывших очистных сооружений Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и полигона «Бабхинский» получили положительные заключения всех государственных экспертиз. Это позволит приступить к работам по рекультивации данных объектов в 2023 году.
- Долго время мы не могли сдвинуться с мёртвой точки, и вот сегодня видим, что задача, порученная федеральному экологическому оператору, выполняется, мы приступаем к следующему глобальному этапу работ, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на бывших очистных сооружениях проектом предусмотрено создание инфраструктуры для очистки щелокосодержащей жидкости и её осадка, демонтаж сооружений и последующая рекультивация территории. На полигоне «Бабхинский» предполагается создание инфраструктуры для очистки и удаления надшламовых вод, изоляция карт полигона с устройством системы дегазации и ликвидация гидротехнических сооружений. Все демонтированные конструкции будут вывезены на специальный полигон за пределами Байкальской природоохранной территории.
- Все мероприятия по отбору наилучших, оптимальных технологий совместно с РАН, Минприроды и Росприроднадзором на территории цеха очистных сооружений и полигона «Бабхинский» завершены. Прошли общественные обсуждения проектной документации, получены положительные заключения всех государственных экспертиз. С 2023 года мы сможем перейти к непосредственной реализации проекта ликвидации накопленного экологического вреда на объектах «БЦБК», представляющих наибольшую опасность для окружающей среды. Работы начнутся с создания инфраструктуры для очистки щелокосодержащей жидкости на бывших очистных сооружениях, содержащих чёрный щелок, и надшламовых вод на полигоне «Бабхинский», - заявил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.
Справка
В 2021 году на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината был введён режим ЧС в связи с риском перелива надшламовых вод. Это могло привести к разрушению гидротехнических сооружений, попаданию значительных объёмов шлам-лигнина на рельеф и загрязнению озера.
Параллельно в 2021 и 2022 годах были организованы работы по понижению уровня надшламовых вод на полигонах «Солзанский» и «Бабхинский». В сжатые сроки была подобрана технология очистки надшламовых вод до установленных показателей, закуплено и смонтировано необходимое оборудование. За два года было очищено 110 тысяч кубометров надшламовых вод, что позволило понизить их уровень в среднем на 60 сантиметров.
В Иркутской области начнётся рекультивация очистных Байкальского ЦБК
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Также проект затронет полигон «Бабхинский»
Они пояснили, когда нужно обращаться в скорую, а когда – вызывать неотложную помощь
Самой любимой новогодней традицией россиян стали встречи с родными и друзьями
По республике вновь ожидается переменная облачность
Ушедший 2022-й стал самым сложным и драматичным за последнее время. Грозные волнения, которые пришлись на Россию, затронули, пожалуй, каждого человека. Однако в 2022-м было и много хорошего в жизни Бурятии, так что мы собрали для вас подборку позитивных новостей
Участникам мероприятий вручат сладкие призы
Учащаяся художественной школы стала победителем конкурса
Юрий Трутнев пожелал жителям Дальнего Востока успехов и всего самого доброго
Сотрудники полиции пришли в гости к ребятам из семей в трудной жизненной ситуации
Со следующего года увеличатся отдельные социальные выплаты населению
В дикой природе медведи в республике обычно спят с октября по март
Из регионов ДФО было призвано менее 8 тысяч новобранцев
На главном ледовом катке республики проведут спортивное новогоднее мероприятие
Они будут курсировать с 11 вечера до 2 ночи
Республика стала финалистом в номинации «Территория этнокультурного туризма»