В Иркутской области начнётся рекультивация очистных Байкальского ЦБК

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Также проект затронет полигон «Бабхинский»



Проекты ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории бывших очистных сооружений Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и полигона «Бабхинский» получили положительные заключения всех государственных экспертиз. Это позволит приступить к работам по рекультивации данных объектов в 2023 году.



- Долго время мы не могли сдвинуться с мёртвой точки, и вот сегодня видим, что задача, порученная федеральному экологическому оператору, выполняется, мы приступаем к следующему глобальному этапу работ, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, на бывших очистных сооружениях проектом предусмотрено создание инфраструктуры для очистки щелокосодержащей жидкости и её осадка, демонтаж сооружений и последующая рекультивация территории. На полигоне «Бабхинский» предполагается создание инфраструктуры для очистки и удаления надшламовых вод, изоляция карт полигона с устройством системы дегазации и ликвидация гидротехнических сооружений. Все демонтированные конструкции будут вывезены на специальный полигон за пределами Байкальской природоохранной территории.



- Все мероприятия по отбору наилучших, оптимальных технологий совместно с РАН, Минприроды и Росприроднадзором на территории цеха очистных сооружений и полигона «Бабхинский» завершены. Прошли общественные обсуждения проектной документации, получены положительные заключения всех государственных экспертиз. С 2023 года мы сможем перейти к непосредственной реализации проекта ликвидации накопленного экологического вреда на объектах «БЦБК», представляющих наибольшую опасность для окружающей среды. Работы начнутся с создания инфраструктуры для очистки щелокосодержащей жидкости на бывших очистных сооружениях, содержащих чёрный щелок, и надшламовых вод на полигоне «Бабхинский», - заявил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.



Справка



В 2021 году на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината был введён режим ЧС в связи с риском перелива надшламовых вод. Это могло привести к разрушению гидротехнических сооружений, попаданию значительных объёмов шлам-лигнина на рельеф и загрязнению озера.



Параллельно в 2021 и 2022 годах были организованы работы по понижению уровня надшламовых вод на полигонах «Солзанский» и «Бабхинский». В сжатые сроки была подобрана технология очистки надшламовых вод до установленных показателей, закуплено и смонтировано необходимое оборудование. За два года было очищено 110 тысяч кубометров надшламовых вод, что позволило понизить их уровень в среднем на 60 сантиметров.

