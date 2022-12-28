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В Улан-Удэ открылась единственная официальная ледовая переправа

В Улан-Удэ открылась единственная официальная ледовая переправа
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Пользоваться автозимником можно только в светлое время суток

С 27 декабря в столице Бурятии заработала ледовая переправа в микрорайоне Мостовой, которая будет действовать ориентировочно до середины марта. Как сообщили в управлении по ЧС городской администрации, её эксплуатация разрешена лишь в светлое время суток. Сооружение представляет собой естественный ледовый покров

Автозимник длиной около 400 метров может выдержать вес до семи с половиной тонн. Там одна полоса движения шириной в пять метров с поочерёдным пропуском транспортных средств. Трасса обозначена указательными вехами. Для безопасности на ней установили 16 дорожных знаков и два информационных аншлага.

За состоянием зимней дороги будут следить сотрудники городского комбината по благоустройству.

- Это единственная официально разрешённая переправа, которая соответствует всем установленным требованиям. Остальные, которые имеются на реках Уда и Селенга, неофициальные и, соответственно,  они не безопасны, – предупредили в управлении по ЧС. – Мы берём их на контроль, блокируем, а нарушителей штрафуем.


переправа Ледовые переправы

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