В Улан-Удэ открылась единственная официальная ледовая переправа

Пользоваться автозимником можно только в светлое время суток





С 27 декабря в столице Бурятии заработала ледовая переправа в микрорайоне Мостовой, которая будет действовать ориентировочно до середины марта. Как сообщили в управлении по ЧС городской администрации, её эксплуатация разрешена лишь в светлое время суток. Сооружение представляет собой естественный ледовый покровАвтозимник длиной около 400 метров может выдержать вес до семи с половиной тонн. Там одна полоса движения шириной в пять метров с поочерёдным пропуском транспортных средств. Трасса обозначена указательными вехами. Для безопасности на ней установили 16 дорожных знаков и два информационных аншлага.За состоянием зимней дороги будут следить сотрудники городского комбината по благоустройству.- Это единственная официально разрешённая переправа, которая соответствует всем установленным требованиям. Остальные, которые имеются на реках Уда и Селенга, неофициальные и, соответственно, они не безопасны, – предупредили в управлении по ЧС. – Мы берём их на контроль, блокируем, а нарушителей штрафуем.