Женщина пыталась ввезти сыр из Монголии
В ЖДПП «Наушки» в Бурятии во время досмотра государственные инспекторы Россельхознадзора изъяли у туристки два килограмма импортного сыра «Моцарелла». Сыр россиянка пыталась ввезти из Монголии.
Подобное является нарушением ветеринарного законодательства.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
В отношении гражданки России возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Сыр изъят и будет уничтожен.
В Бурятии уничтожат сыр «Моцарелла»
Общество, Фото:
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