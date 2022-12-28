В Бурятии уничтожат сыр «Моцарелла»

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Женщина пыталась ввезти сыр из Монголии



В ЖДПП «Наушки» в Бурятии во время досмотра государственные инспекторы Россельхознадзора изъяли у туристки два килограмма импортного сыра «Моцарелла». Сыр россиянка пыталась ввезти из Монголии.



Подобное является нарушением ветеринарного законодательства.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении. Это является нарушением положения о едином порядке осуществления ветеринарного контроля на границе и территории Евразийского экономического союза, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



В отношении гражданки России возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Сыр изъят и будет уничтожен.

