В Бурятии сотрудники нацпарка призвал кормить воробьёв в морозы

Кормить их надо только крупами – гречкой и просом



В морозы воробьи расправляют свои пёрышки, становясь похожими на мохнатые комочки. Так они греются.



- Когда холодно, воробьи попеременно греют лапки, поджимают и прячут в оперении. Если оперение ровное и гладкое, значит на улице тепло. Если же воробьи сидят с нахлобученными перьями, то на улице сильный мороз, - рассказывают о поведении воробьев сотрудника Тункинского нацпарка. – Воробьи, как и другие пернатые, тяжело переносят морозные зимние месяцы. Сильные морозы угрожают гибелью. Воробьи — бесстрашные представители мира пернатых. Маленькие, а стойко переносят холод. В сильный мороз сидят на заснеженных деревьях, как украшения на новогодней елке.



Сотрудники нацпарка отметили, что птиц зимой нельзя кормить хлебом, он для них становится опасным продуктом. Хлеб забивает кишечник и приводит к гибели. Полезные для птиц крупы - гречка и просо.



В особенно морозные дни для птиц можно повесить кусочки несоленого сала на балконе или дереве, добавили в нацпарке.



