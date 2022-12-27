Местные жители заявили, что семья проблемная
Жители Закаменского района Бурятии сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) о том, что в одном из сёл дети находятся в социально опасном положении. По их словам, родители употребляют спиртные напитки, кроме того, отец детей нуждается в лечении в противотуберкулёзном диспансере, сообщает группа «Закамна-инфо. 24/7».
19 декабря специалисты КДН, органов опеки и социально-реабилитационного центра выехали на место. Во время проверки нуждающийся в лечении отец попросил дать время заготовить дрова до Нового года (ранее он этого сделать не мог, поскольку находился на лечении и не успел подготовиться к зиме).
Комиссия условия проживания оценила как удовлетворительные. На момент проверки родители спиртные напитки не употребляли, младшие дети находились дома, старшие - в школе.
- С родителями проведена профилактическая беседа, в доме безвозмездно установлен автономный пожарный извещатель, - прокомментировали представители комиссии.
В Бурятии проверили семью, где отец болеет туберкулёзом
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В «волшебном» прицепе иномарки находился ребёнок
Волонтёры из Улан-Удэ работали в полевом лагере в Крыму
До 31 декабря пока ходит один маленький паром
Опрос провёл российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru
Конструкцию для обогрева рук установили впервые
Местные жители заявили, что семья проблемная
В ситуацию пришлось вмешаться омбудсмену
А уже в два месяца их нужно привить от бешенства
Дети обратились к водителям
Он предрёк спад рождаемости, наводнения и появление новых «горячих точек»
Они прожили вместе три десятка лет
Её смогли вернуть к полноценной жизни спустя пять лет
Специалисты объяснили, с чем связано снижение интереса
В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано примерно 9380 членов организации
В прокуратуре обсудили вопросы лесозаготовительной деятельности