В Бурятии проверили семью, где отец болеет туберкулёзом

Местные жители заявили, что семья проблемная



Жители Закаменского района Бурятии сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) о том, что в одном из сёл дети находятся в социально опасном положении. По их словам, родители употребляют спиртные напитки, кроме того, отец детей нуждается в лечении в противотуберкулёзном диспансере, сообщает группа «Закамна-инфо. 24/7».



19 декабря специалисты КДН, органов опеки и социально-реабилитационного центра выехали на место. Во время проверки нуждающийся в лечении отец попросил дать время заготовить дрова до Нового года (ранее он этого сделать не мог, поскольку находился на лечении и не успел подготовиться к зиме).



Комиссия условия проживания оценила как удовлетворительные. На момент проверки родители спиртные напитки не употребляли, младшие дети находились дома, старшие - в школе.



- С родителями проведена профилактическая беседа, в доме безвозмездно установлен автономный пожарный извещатель, - прокомментировали представители комиссии.



