В Бурятии врач рассказала об особенностях вакцинации при беременности



На 2022 год тема вакцинации в Бурятии уже вошла в привычку с момента начала пандемии COVID-19. Однако грипп остаётся всё также актуален и может быть весьма опасен. Особенно это касается будущих мам, отказывающихся ставить вакцинацию. О необходимости вакцинации и почему беременные относятся к группе высокого риска к респираторным вирусным инфекциям рассказала в интервью главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения Бурятии Марина Ринчиндоржиева.

- Марина Петровна, почему всё-таки беременные относятся к группе высокого риска?



- Беременность - это физиологическое состояние, при котором растёт восприимчивость к респираторным вирусным инфекциям, за счёт изменений в иммунной и сердечно-лёгочной системе.

Беременные женщины в настоящее время относятся к группе риска по тяжёлому течению COVID-19.





По данным последних исследований, проведённого Йельским университетом в 2022 году, вероятность рисков у беременных по сравнению с небеременными женщинами того же возраста оценивается следующим образом:

— смерть из-за инфекции: на 70% выше.

— необходимость в госпитализации: в 2 раза выше.

— попадание в отделение реанимации: в 3 раза выше.

— необходимость в ИВЛ: в 2,9 раза выше.



- Марина Петровна, о необходимости вакцинации беременных мы уже знаем, но есть беременные, которые отказываются от вакцинации из- за того, что заболели после прививки и считают, что она не защитила ею от болезни.



- Ещё раз хотелось бы расставить акценты. Вакцинация не предохраняет от заражения, но те, кто привиты, переносят ковид в лёгкой форме. Ковид у беременных, как показывает опыт и практика, может протекать очень агрессивно, тяжело, с быстрым ухудшением и неблагоприятными последствиями. Причём, не только для их будущего здоровья, но и, увы, для жизни матери и ребёнка. В начале пандемии не было исследований на эту тему, считалось, что беременные не страдают коронавирусом тяжело. Это мы увидели в первую волну. Но, к сожалению, вирус мутирует и во вторую и третью волну он вызвал тяжелейшее течение у беременных и случаи материнских потерь. При анализе таких случаев выявлено, что большинство из них не было вакцинировано! При омикроне, который намного быстрее распространяется и заражает людей, чем дельта-вариант SARS-СoV-2, вакцинация беременных женщин особенно важна. Она снижает не только риск заражения, но и в первую очередь снижает тяжесть инфекции, которая может сказаться как на беременной женщине, так и на плоде и последующем развитии ребёнка.



- Значит беременным нужно всем вакцинироваться?



- Нам нужны здоровые дети и здоровые мамы, поэтому, дискуссия о пользе/ вреде излишняя. Беременным нужно вакцинироваться! Идеально пройти вакцинацию заранее, на этапе планирования беременности. Если беременность всё же случилась до вакцинации, то поставить прививку можно и нужно после 22 недель и до начала родов. Пока единственная вакцина, разрешённая беременным рекомендациями Минздрава – это «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V». Вакцинироваться нужно даже тем, у кого есть антитела. Уже доказано, что антитела, полученные путём вакцинации, сильнее оставшихся после перенесённой болезни.



- А можно ли одновременно ставить прививку от коронавирусной инфекции и гриппа?



- Да, можно.







- Спасибо за беседу!







