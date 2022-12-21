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Тазик «Оливье» обойдётся жителям Бурятии почти в 500 рублей

Тазик «Оливье» обойдётся жителям Бурятии почти в 500 рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Главный новогодний салат в республике оказался немного дешевле, чем в Иркутской области

До боя курантов осталось чуть больше недели. Россияне вовсю покупают продукты к празднику. Специалисты Росстата выяснили, сколько придётся выложить жителям разных регионов, чтобы приготовить одно из главных новогодних блюд – салат «Оливье».

Специалисты изучили цены на необходимые ингредиенты и пришли к выводу, что за год – с ноября 2021-го по ноябрь 2022 – их стоимость в среднем по стране выросла на 8,53%. Инфляция по итогам последнего осеннего месяца составила 11,98%.

Больше всего подорожали зелёный горошек и маринованные огурцы – на 17,94% за год. Кроме того, взлетели цены на майонез (в среднем на 14,41%) и варёную колбасу (на 7,83%). Зато куриные яйца и овощи подешевели – как и картофель (на 33,26%).

Традиционный рецепт салата включает 400 граммов варёной колбасы, 400 г маринованных огурцов и столько же – варёного картофеля, 380 г зелёного горошка, четыре куриных яйца, 200 г майонеза, 100 г репчатого лука и 200 г моркови.

В Бурятии стандартный тазик «Оливье» обойдётся примерно в 483 рубля 83 копейки. В соседней Иркутской области за тот же  набор продуктов придётся отдать чуть больше – 484 рубля 6 копеек, а вот в Забайкальском крае – уже 511 рублей 41 копейку.



На удорожание салата «Селёдка под шубой» повлиял рост цен на сельдь (на 18,39%) и майонез (на 14,41%). Остальные пять ингредиентов – куриные яйца и овощи – подешевели. В наибольшей степени – картофель (на 33,26%), в наименьшей – лук (на 5,5%), отмечают в Росстате.



Новый год еда цены

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