В Минобороны России рассказали о подвиге сержанта из Бурятии

Владимир Дашиев помог ликвидировать диверсионно-разведывательную группу
В Министерстве обороны России рассказали о боевом подвиге гвардии сержанта из Бурятии, командира отделения гаубичной самоходно- артиллерийской батареи Владимира Дашиева. Он находился на дежурстве на наблюдательном посту и обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника.
Тот как раз пытался переправиться через реку в районе одного из населённых пунктов. Владимир незамедлительно доложил на пункт управления координаты нахождения противника, а после открыл по нему огонь из стрелкового оружия, заставив остановиться и занять оборону.
- По группе был нанесён артиллерийский удар. В результате вражеские диверсанты были ликвидированы. Бдительность, мужество и отвага гвардии сержанта Владимира Дашиева позволили не допустить прорыва на вверенном ему направлении, – сообщает «Бурятия-инфо. 24/7» со ссылкой на Минобороны РФ.
Владимир Дашиев помог ликвидировать диверсионно-разведывательную группу
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