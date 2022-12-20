В Минобороны России рассказали о подвиге сержанта из Бурятии

Владимир Дашиев помог ликвидировать диверсионно-разведывательную группу





В Министерстве обороны России рассказали о боевом подвиге гвардии сержанта из Бурятии, командира отделения гаубичной самоходно- артиллерийской батареи Владимира Дашиева. Он находился на дежурстве на наблюдательном посту и обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника.Тот как раз пытался переправиться через реку в районе одного из населённых пунктов. Владимир незамедлительно доложил на пункт управления координаты нахождения противника, а после открыл по нему огонь из стрелкового оружия, заставив остановиться и занять оборону.- По группе был нанесён артиллерийский удар. В результате вражеские диверсанты были ликвидированы. Бдительность, мужество и отвага гвардии сержанта Владимира Дашиева позволили не допустить прорыва на вверенном ему направлении, – сообщает «Бурятия-инфо. 24/7» со ссылкой на Минобороны РФ.