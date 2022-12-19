В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН

























В селе Харбяты Тункинского района Бурятии открыли мемориальную доску в память о сотруднике ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии старшем сержанте полиции Агван-Жамсе Банзанове. Он погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.Мемориальная доска появилась на здании основной общеобразовательной школы, где учился Агван-Жамса Банзанов.На открытии мемориальной доски присутствовали родные, росгвардейцы и сотрудники органов внутренних дел, ветераны «Боевого братства», земляки, односельчане, друзья и учащиеся.- Сегодня мы увековечиваем память нашего земляка, сына, брата и товарища. Во время службы в спецподразделении старший сержант полиции Банзанов зарекомендовал себя образцовым и исполнительным сотрудником, всегда готовым прийти на помощь товарищам. Низкий поклон родителям за воспитание мужественного, порядочного и ответственного сына. Его имя навсегда будет вписано в историю Бурятии и Росгвардии, - отметил заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Лосев.Собравшиеся почтили память старшего сержанта полиции Агван-Жамсы Банзанова минутой молчания. В его честь салютная группа спецподразделения Росгвардии дала оружейные залпы.- На малой родине мы увековечиваем память о нашем Агване. Хочу поблагодарить всех за увековечивание имени нашего сына. В Агване всё было гармонично - он был красивый, самостоятельный, спортивный и эрудированный. Хэтын хэтэдэ hанажа байхабди, хододоо манай зурхэн соо, мунхэ дурасхаал хубуумнай! – сказала родная тетя погибшего росгвардейца Любовь Аюшеева.После того как учащиеся Харбятской школы прочитали стихотворения, посвящённые Родине, собравшиеся возложили живые цветы к мемориальной доске.родился 24 октября 1996 года в селе Харбяты Тункинского района Бурятии. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2017 году.Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён орденом Мужества (посмертно).