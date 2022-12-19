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В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН

В Бурятии увековечили память погибшего на Украине бойца ОМОН
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На здании школы появилась мемориальная доска в память о Агван-Жамсе Банзанове

В селе Харбяты Тункинского района Бурятии открыли мемориальную доску в память о сотруднике ОМОН «Кречет» территориального управления Росгвардии старшем сержанте полиции Агван-Жамсе Банзанове. Он погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

Мемориальная доска появилась на здании основной общеобразовательной школы, где учился Агван-Жамса Банзанов.


На открытии мемориальной доски присутствовали родные, росгвардейцы и сотрудники органов внутренних дел, ветераны «Боевого братства», земляки, односельчане, друзья и учащиеся.

- Сегодня мы увековечиваем память нашего земляка, сына, брата и товарища. Во время службы в спецподразделении старший сержант полиции Банзанов зарекомендовал себя образцовым и исполнительным сотрудником, всегда готовым прийти на помощь товарищам. Низкий поклон родителям за воспитание мужественного, порядочного и ответственного сына. Его имя навсегда будет вписано в историю Бурятии и Росгвардии, - отметил заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Лосев.



Собравшиеся почтили память старшего сержанта полиции Агван-Жамсы Банзанова минутой молчания. В его честь салютная группа спецподразделения Росгвардии дала оружейные залпы.

- На малой родине мы увековечиваем память о нашем Агване. Хочу поблагодарить всех за увековечивание имени нашего сына. В Агване всё было гармонично - он был красивый, самостоятельный, спортивный и эрудированный. Хэтын хэтэдэ hанажа байхабди, хододоо манай зурхэн соо, мунхэ дурасхаал хубуумнай! – сказала родная тетя погибшего росгвардейца Любовь Аюшеева.

После того как учащиеся Харбятской школы прочитали стихотворения, посвящённые Родине, собравшиеся возложили живые цветы к мемориальной доске.


Банзанов Агван-Жамса Павлович родился 24 октября 1996 года в селе Харбяты Тункинского района Бурятии. На службу в подразделение Росгвардии поступил в 2017 году.

Указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга награждён орденом Мужества (посмертно).




смерть мемориальная доска Росгвардия

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