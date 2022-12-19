В Улан-Удэ днём до -12 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По республике переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 декабря по республике: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура ночью -21,-26, местами -31,-36, по Прибайкалью и югу при облачности -13,-18, днём -13,-18, местами -7,-12, по северу и юго-западу при облачности -22,-27.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный ночью 4-9, днём 7-12 м/с. Температура ночью -21,-23, днём -10,-12.

