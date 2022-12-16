В Бурятии урегулировали вопрос с завышенными ценами на обмундирование

Бизнесменов-спекулянтов пришлось взять под жёсткий контроль
Тогда власти пообещали взяться за спекулянтов. Цыденов заявил, что дойдут до каждого.
Во время прямого эфире в центре управления регионом (ЦУР) 15 декабря врио министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников рассказал, как удалось решить этот вопрос.
- Когда объявили мобилизацию, из-за ажиотажного спроса, естественно, создался небольшой дефицит. Такой спрос был не только у нас, но и по всей России. Значительная часть товаров, представленная в специализированных и армейских магазинах, поставляется из других регионов. Некоторые поставщики действительно подняли цены, – отметил Алексей Оловянников.
В Бурятии для их сдерживания создали мобильную рабочую группу, в которую вошли сотрудники ведомства и комитета по потребительскому рынку администрации Улан-Удэ.
- Раз в неделю мы объезжали торговые точки. Их, в принципе, не так много – 32 магазина занимаются продажей специальной форменной одежды. Прорабатывали вопрос с владельцами – просили показать входящие документы. Если после объявления мобилизации накрутка на товар не менялась, то никаких нарушений нет, – пояснил врио министра. – Надо отдать должное – некоторые магазины в период этого ажиотажного спроса входили в положение и даже предоставляли скидки людям, которые покупали товары для нужд мобилизованных.
Сегодня, по словам Оловянникова, ситуация стабилизировалась.
- Всё есть в наличии. Более того, само Минобороны по заявкам войсковых частей тоже занимается закупками форменной одежды, каких-то аксессуаров, средств защиты. Стараемся делать это у местных предпринимателей, в местных магазинах, – заключил временно исполняющий обязанности главы Минпромторга.