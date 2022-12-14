В Улан-Удэ из-за неизвестных вандалов собираются взять ДНК у детей

Следователи ищут злоумышленников, осквернивших портреты ветеранов ВОВ





Накануне в местном telegram-канале «Весь Улан-Удэ» появилось сообщение, что у части учеников одной из городских школ хотят взять образцы ДНК. Дело в том, что меньше месяца назад неизвестные осквернили памятник в сквере Пограничников в Железнодорожном районе – вандалы изрисовали фотографии ветеранов Великой Отечественной войны .- На следующий день возбудили уголовное дело, и расследование привело в ближайшую школу. Основание – фломастер, который нашли на месте преступления. Чуть позже такие же наборы обнаружили у учеников, – пишет «Весь Улан-Удэ».По данным telegram-канала, сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району Улан-Удэ прислали в учебное заведение письмо и обратились к родителям с просьбой дать согласие на получение ДНК детей. Речь идёт только о мальчиках, поскольку обнаруженные на месте преступления ДНК-следы принадлежат мужскому генотипу. «Однако взрослые принимают эту просьбу с неохотой и в большинстве отказываются», – уточняется в сообществе.Эту информацию прокомментировал в комитете по образованию администрации Улан-Удэ. Там подтвердили, что следственные органы уже начали проверку.- В школу № 41 поступило письмо от следственного отдела Железнодорожного района с просьбой оказать содействие в проведении следственных действий для получения образцов ДНК. Это нужно для сравнительного исследования у учащихся школы. По итогам проверки будет принято правовое решение, – заявили в комитете.Как стало известно «Байкал-Daily», сейчас действительно проводятся определённые процессуальные мероприятия. Они связаны с идентификацией лиц, повредивших памятник ветеранам, по обнаруженным на месте ДНК-следам. Но получить образцы несовершеннолетних можно лишь с согласия их родителей или законных представителей. Так что это будут делать только на добровольной основе.