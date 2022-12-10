Житель Иркутской области убил отчима своей жены



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего».



По версии следствия, вечером 26 ноября в одном из домов в селе Алгатуй Тулунского района Иркутской области 39-летний мужчина из личных неприязненных отношений к отчиму своей жены нанёс ему множественные удары руками по различным частям тела. От полученных повреждений 72-летний мужчина скончался на месте через непродолжительное время.



Чтобы скрыть преступление, мужчина вместе со своей женой на следующий день вернулся в жилище потерпевшего и, закутав тело в плед, вывез на автомобиле в лес, где закопал в снегу.



- Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками полиции установили личность и задержали злоумышленника в порядке ст. 91 УПК РФ. Он сознался в совершении преступления и показал место, где сокрыл тело потерпевшего, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.



По ходатайству следователя судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

