Житель Иркутской области убил отчима своей жены

Тело убитого он закопал в снегу
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего».
По версии следствия, вечером 26 ноября в одном из домов в селе Алгатуй Тулунского района Иркутской области 39-летний мужчина из личных неприязненных отношений к отчиму своей жены нанёс ему множественные удары руками по различным частям тела. От полученных повреждений 72-летний мужчина скончался на месте через непродолжительное время.
Чтобы скрыть преступление, мужчина вместе со своей женой на следующий день вернулся в жилище потерпевшего и, закутав тело в плед, вывез на автомобиле в лес, где закопал в снегу.
- Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками полиции установили личность и задержали злоумышленника в порядке ст. 91 УПК РФ. Он сознался в совершении преступления и показал место, где сокрыл тело потерпевшего, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
По ходатайству следователя судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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