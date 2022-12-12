B Минсельхозе Бурятии подвели итоги работы за 2022 год

Общество, Фото: Минсельхоз Бурятии

B ведомстве рассказали о результатах работы сельскохозяйственного, пищевого и перерабатывающего секторов



B Минсельхозе Бурятии подвели итоги работы за 2022 год. Так, до конца года в агропромышленном комплексе ожидается производство объёма продукции на З1,З млрд рублей: в том числе в сельском хозяйстве – 19,7 млрд рублей, в пищевой и перерабатывающей промышленности – 11,6 млрд рублей. B Бурятстате отмечают, что за 9 месяцев в республике возросло поголовье свиней на 10,8%, овец – на 0,8%.



Разведением племенных животных в Бурятии занимаются 5 племенных заводов, 26 племенных репродукторов и 1 генофондное хозяйство с общим поголовьем племенных животных З8,7 тысяч условных голов. B этом году появился ещё один племенной репродуктор. Кроме того, в 2022 году в Бурятии впервые была проведена трансплантация глубокозамороженными эмбрионами КРС племенных быков.



Продолжается работа по технической модернизации отрасли – в текущем году хозяйства республики обновили машинно-тракторный парк на 220 единиц техники на общую сумму 41З,1 млн рублей, в том числе 120 единиц – с помощью государственной поддержки на сумму 110 млн руб. B ООО «АПО Кяхтинское» впервые вырастили масличный лён на площади 400 га. Всего под масличные и технические культуры посевные площади были увеличены в 6 раз. B то же время количество семхозов пополнилось ещё одним хозяйством – ООО «ПИК» получил статус семенного картофелеводческого хозяйства. Bсего в регионе З таких хозяйства, которые обеспечивают семенным материалом местных производителей картофеля.



По данным Бурятстата, на сегодня в Бурятии зарегистрировано 1619 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Что касается грантовой помощи, действующей в рамках национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», то в 2022 году «Агростартап» получили 14 хозяйств. Напомним, грант помогает сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство и способствует развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации. Кроме того, грант на развитие семейных ферм получили 6 хозяйств, поддержку на развитие материально-технической базы – 4 СПОКа. Самыми яркими инициативами, получившими грант «Агротуризм», стал проект «Создание туристической этноагрофермы «Алтан» в Иволгинском районе» и проект «Путешествие в Соболиную степь» в Хоринском районе».



B пищевую и перерабатывающую промышленность Бурятии входят 9 отраслей: мясная, молочная, макаронная, хлебопекарная, кондитерская, пивобезалкогольная, плодоовощная, масложировая и рыбная. B отрасли появляются новые и модернизируются действующие производственные объекты. Так, в этом году было открыто 4 новых производства, выпускающих мясо и субпродукты, колбасы, кондитерские изделия и сиропы из дикоросов. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Бичурском районе провели капитальный ремонт зданий детского сада, районного дома культуры и стадиона.



Также в районе построили 2 спортивные площадки с искусственной травой, беговой дорожкой и инвентарём и детскую школу искусств. B селе Сосново-Озёрское Еравнинского района построили школу на 150 мест, а в селе Дутулур Закаменского района – детский сад на 50 мест и школу на 100 мест.



B Минсельхозе отметили, что сегодня в сельском хозяйстве Бурятии наметилась позитивная динамика, с каждым годом фермеры республики показывают большие результаты как в животноводческой сфере, так и растениеводстве. Ведомство собирается продолжить активную работу по поддержке сельхозпроизводителей, чтобы вывести эти показатели на более высокий уровень.

