Мужчина мёрз на дороге, пока его на заметили сотрудники ДПС
В Иркутской области полицейские помогли водителю фуры не замёрзнуть и завести его машину. Инцидент произошёл на федеральной автодороге P-255 «Сибирь» в Черемховском районе.
- Лейтенант полиции Сергей Краснопеев и младший лейтенант полиции Иван Тарасевич в тёмное время суток заметили большегруз Mercedes-Benz Actros, стоявший на обочине с заглушенным двигателем. При этом температура воздуха на участке трассы приближалась к отметке в -30 градусов. Сотрудники полиции предположили, что водителю нужна помощь и обратились к нему, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Выяснилось, что дальнобойщик выполнял межрегиональную перевозку, возвращаясь из Новосибирска в Читу. Но во время движения машина заглохла, а запустить двигатель в мороз он не смог.
Полицейские предложили ему погреться в служебной машине. Также свозили мужчину в ближайший автомагазин. Там он смог приобрести необходимые технические жидкости и детали, чтобы восстановить работоспособность машины и запустить двигатель.
Водитель большегруза поблагодарил сотрудников ГИБДД за своевременную помощь, после чего благополучно продолжил маршрут.
В Иркутской области автоинспекторы помогли водителю фуры, попавшему в беду в мороз
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