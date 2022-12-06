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В Иркутской области автоинспекторы помогли водителю фуры, попавшему в беду в мороз

В Иркутской области автоинспекторы помогли водителю фуры, попавшему в беду в мороз
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина мёрз на дороге, пока его на заметили сотрудники ДПС

В Иркутской области полицейские помогли водителю фуры не замёрзнуть и завести его машину. Инцидент произошёл на федеральной автодороге P-255 «Сибирь» в Черемховском районе.

- Лейтенант полиции Сергей Краснопеев и младший лейтенант полиции Иван Тарасевич в тёмное время суток заметили большегруз Mercedes-Benz Actros, стоявший на обочине с заглушенным двигателем. При этом температура воздуха на участке трассы приближалась к отметке в -30 градусов. Сотрудники полиции предположили, что водителю нужна помощь и обратились к нему, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Выяснилось, что дальнобойщик выполнял межрегиональную перевозку, возвращаясь из Новосибирска в Читу. Но во время движения машина заглохла, а запустить двигатель в мороз он не смог.

Полицейские предложили ему погреться в служебной машине. Также свозили мужчину в ближайший автомагазин. Там он смог приобрести необходимые технические жидкости и детали, чтобы восстановить работоспособность машины и запустить двигатель.

Водитель большегруза поблагодарил сотрудников ГИБДД за своевременную помощь, после чего благополучно продолжил маршрут.

ГИБДД

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