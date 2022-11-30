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В СИЗО в Улан-Удэ сыграли свадьбу

В СИЗО в Улан-Удэ сыграли свадьбу
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Оказавшаяся в следственном изоляторе девушка вышла замуж за любимого

Недавно в улан-удэнском СИЗО № 1 состоялась церемония бракосочетания – осуждённая, которая работает в отряде хозяйственного обслуживания, и её избранник связали себя узами Гименея.

Сотрудница управления ЗАГС по Бурятии Наталья Дученко дала молодожёнам наставления и, взяв с них клятву верности, объявила о создании новой ячейки общества.

По традиции влюблённые обменялись кольцами и получили первый семейный документ – свидетельство о регистрации брака.

Сотрудники следственного изолятора поздравили новоиспечённых супругов с этим важным событием.

- Моральная поддержка родных, осознание того, что тебя любят и ждут, воспитывает в осуждённых чувство стремления к скорейшему освобождению и положительно влияет на их исправление, – отмечает руководство учреждения.

СИЗО свадьба семья

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