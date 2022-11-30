В СИЗО в Улан-Удэ сыграли свадьбу

Оказавшаяся в следственном изоляторе девушка вышла замуж за любимого





Недавно в улан-удэнском СИЗО № 1 состоялась церемония бракосочетания – осуждённая, которая работает в отряде хозяйственного обслуживания, и её избранник связали себя узами Гименея.Сотрудница управления ЗАГС по Бурятии Наталья Дученко дала молодожёнам наставления и, взяв с них клятву верности, объявила о создании новой ячейки общества.По традиции влюблённые обменялись кольцами и получили первый семейный документ – свидетельство о регистрации брака.Сотрудники следственного изолятора поздравили новоиспечённых супругов с этим важным событием.- Моральная поддержка родных, осознание того, что тебя любят и ждут, воспитывает в осуждённых чувство стремления к скорейшему освобождению и положительно влияет на их исправление, – отмечает руководство учреждения.