В Бурятии из-за сильного снегопада произошло смертельное ДТП





в Кабанском районе

В Прибайкальском и Баргузинском районах:













Госавтоинспекция просит водителей быть внимательнее за рулём, выбирать безопасную скорость движения и использовать ремни безопасности. По возможности следует отказаться от поездок в сторону Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского районов.

Сегодня, 28 ноября, на автодорогах в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районах Бурятии очень сложная ситуация. Из-за снегопадов и сильного ветра видимость упала практически до нулевой.В условиях снегопада сегодня утром в Баргузинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.- 80-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21043» в районе села Макаринино не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai Elantra под управлением водителя 1965 года рождения. В результате ДТП пожилой водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте аварии. Два пассажира второго автомобиля доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В минтрансе Бурятии уточнили, что практически нулевая видимость наблюдается в настоящий момент- на региональной дороге Тресково-Шергино-Оймур-Заречье с 0 по 80 км (от Тресково до Заречья),- на региональной дороге Береговая-Кабанск-Посольск с 0 по 58 км (от Береговой до Пососльска)- на региональной дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян с 91 км по 291 км (от Гурулево до Адамово)На дороги направлены грейдеры, пескоразбрасыватели и комбинированные дорожные машины.