В центре Улан-Удэ начали устанавливать ёлку







Для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы. Благодаря стробоскопам ёлка выглядит ещё ярче. Также, как и в предыдущие два года, новогодняя красавица будет расположена под «звёздным небом» - более двух тысяч метров гирлянды будет задействовано для монтажа шатра.



Также со склада на площадь Советов привезли и металлическую основу большой горки для детей. Скоро подрядная организация приступит к её сборке.



Как сообщал «Байкал-Daily», недавно власти Улан-Удэ



На площади будут установлены только ёлка, несколько небольших горок для малышей. Появится и большая горка, так как она из многолетней металлической конструкции.

Для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы. Благодаря стробоскопам ёлка выглядит ещё ярче. Также, как и в предыдущие два года, новогодняя красавица будет расположена под «звёздным небом» - более двух тысяч метров гирлянды будет задействовано для монтажа шатра.Также со склада на площадь Советов привезли и металлическую основу большой горки для детей. Скоро подрядная организация приступит к её сборке.Как сообщал «Байкал-Daily», недавно власти Улан-Удэ отказались от возведения ледового городка на площади Советов . Торги на его строительство (с ценой 8,5 миллионов рублей) состоялись, но контракт в итоге не стали заключать. Сэкономленные средства будут направлены на поддержку военнослужащих – участников спецоперации.На площади будут установлены только ёлка, несколько небольших горок для малышей. Появится и большая горка, так как она из многолетней металлической конструкции.

Этой ночью на площадь Советов в Улан-Удэ привезли главный символ Нового года – ёлку.Ёлка высотой 25,5 метров украшает главную площадь Улан-Удэ уже третий год. Главную новогоднюю красавицу украсят около 1000 шаров, которые привезут со складов «Горсвета», рассказали в мэрии.