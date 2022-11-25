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В центре Улан-Удэ начали устанавливать ёлку

В центре Улан-Удэ начали устанавливать ёлку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Каркас ёлки привезли на площадь Советов ночью

Этой ночью на площадь Советов в Улан-Удэ привезли главный символ Нового года – ёлку.

Ёлка высотой 25,5 метров украшает главную площадь Улан-Удэ уже третий год. Главную новогоднюю красавицу украсят около 1000 шаров, которые привезут со складов «Горсвета», рассказали в мэрии.

 
Для изображения ярких импульсов городские электрики добавят на ёлку стробоскопы – это осветительная установка, которая создаёт яркие повторяющиеся световые импульсы. Благодаря стробоскопам ёлка выглядит ещё ярче. Также, как и в предыдущие два года, новогодняя красавица будет расположена под «звёздным небом» - более двух тысяч метров гирлянды будет задействовано для монтажа шатра.

Также со склада на площадь Советов привезли и металлическую основу большой горки для детей. Скоро подрядная организация приступит к её сборке.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно власти Улан-Удэ отказались от возведения ледового городка на площади Советов. Торги на его строительство (с ценой 8,5 миллионов рублей) состоялись, но контракт в итоге не стали заключать. Сэкономленные средства будут направлены на поддержку военнослужащих – участников спецоперации.

На площади будут установлены только ёлка, несколько небольших горок для малышей. Появится и большая горка, так как она из многолетней металлической конструкции. 
елка Новый год

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