На неё повесят большие яркие шары
В столице Бурятии скоро начнут украшать главную городскую ёлку. Сотрудники МБУ «Горсвет», подведомственного комитету городского хозяйства (КГХ), уже достают из своих запасников новогодние игрушки и гирлянду, которые хранились там весь год.
На ёлку повесят большие яркие шары, а на макушку водрузят огромную звезду-наконечник. Но перед этим специалисты должны зажечь и проверить её. В КГХ отметили, что в этот раз будут использоваться уже имеющиеся украшения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ отказались от праздничного фейерверка и ледового городка за восемь с половиной миллионов рублей. Сэкономленные средства решили отправить участникам спецоперации на Украине.
Зелёная красавица, которую установят на площади Советов – тоже прошлогодняя. Она состоит из семи секций: первая – диаметром в 12 метров у основания и высотой в семь, а остальные шесть – по три метра. На металлическом каркасе крепятся небольшие сосны, которые обычно привозят с противопожарных просек.
Ёлку в декабре 2021-го наряжали целую неделю. Каждый день с девяти утра и до десяти часов вечера на площади трудилось 15 сотрудников «Горсвета». Кроме того, пришлось задействовать три автовышки, автобус и оперативные машины. За два дня на ветки повесили тысячу новогодних шаров золотого и красного цвета и двухкилометровую гирлянду.
Ёлку в центре Улан-Удэ украсят прошлогодними игрушками
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