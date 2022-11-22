22 ноября

21 ноября

Популярное

Из-за СВО в Улан-Удэ отказались от ледового городка за 8 миллионов

Из-за СВО в Улан-Удэ отказались от ледового городка за 8 миллионов
Экономика,  Фото:эскиз ледового городка, которого уже не будет
Сэкономленные деньги решили отправить участникам спецоперации

Столицу Бурятии начали украшать к Нового году. Правда, обещанного ледового городка за восемь с половиной миллионов в Улан-Удэ не будет – на сей раз решили ограничиться ёлкой и несколькими детскими катушками на главной площади города. Об этом сообщили в своём telegram-канале мэр Игорь Шутенков.

- Новый год – символ нового, всего хорошего, символ изменений в лучшую сторону. В первую очередь этот праздник ждут все дети, – отметил он. – Вы знаете, что ранее главную городскую ёлку и горку мы сделали на долгие годы. Их установят на площади Советов. Украсим ёлку иллюминацией, которая также у нас уже есть. Из нового – сделаем для малышей несколько ледовых горок.

Деньги на фигуры изо льда тратить не станут – как и на праздничный фейерверк. Отказались власти и ото всех массовых мероприятий и широких гуляний.

- Сэкономленные средства мы направляем на поддержку наших ребят, наших защитников на передовой. Вместе мы – сила! – подчеркнул Шутенков.

Ледовый городок-2023 хотели посвятить спорту. Сообщалось, что его «изюминкой» станет огромный светящийся шар, который будет использоваться несколько лет. На площади Советов должны были появиться надписи «С новым годом» и «Шэнэ жэлээр!», символ года – кролик, Дед Мороз со Снегурочкой, пять детских горок и большая катушка, чаши изо льда и фигуры от различных предприятий республики – «Сноубордист Лиса», «Волк на трамплине», «Мыши на санях», «Козёл-биатлонист», «Конькобежец Тигр», «Хоккеистка Лошадь», «Горнолыжник Кабан» и «Шорт-трекист Бык» плюс несколько фотозон.

ледовый городок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Из-за СВО в Улан-Удэ отказались от ледового городка за 8 миллионов
Из-за СВО в Улан-Удэ отказались от ледового городка за 8 миллионов
Экономика, 22.11.2022
Сэкономленные деньги решили отправить участникам спецоперации
В Бурятии объяснили введённое финансовое бремя для жильцов новостроек
В Бурятии объяснили введённое финансовое бремя для жильцов новостроек
Экономика, 22.11.2022
Жильцов новостроек освободили от капремонта всего на полгода из-за возможных ЧС
Бурятия собрала налогов на 10 млрд рублей больше, чем в прошлом году
Бурятия собрала налогов на 10 млрд рублей больше, чем в прошлом году
Экономика, 22.11.2022
В бюджет РФ за девять месяцев 2022 года поступило свыше 57,9 млрд рублей
Отлов собак в 2023 году обойдётся Улан-Удэ в 15 млн
Отлов собак в 2023 году обойдётся Улан-Удэ в 15 млн
Экономика, 22.11.2022
Контракты с подрядчиками уже заключены
Через Бурятию за неделю провезли 3 миллиона куриных яиц
Через Бурятию за неделю провезли 3 миллиона куриных яиц
Экономика, 21.11.2022
В пунктах пропуска досмотрено около 700 тонн животноводческой продукции
В Бурятии подорожали мясо, фарш и пельмени
В Бурятии подорожали мясо, фарш и пельмени
Экономика, 21.11.2022
А ещё в республике взлетели цены на сосиски и сардельки
Стало известно, сколько жителей Бурятии получают по 100 тысяч в месяц
Стало известно, сколько жителей Бурятии получают по 100 тысяч в месяц
Экономика, 21.11.2022
Такой зарплатой могут похвастаться лишь около 5% населения  
В России установили размер пособия по безработице
В России установили размер пособия по безработице
Экономика, 18.11.2022
Минимальный размер составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 12 792 рубля
Режим ТОР может быть распространён на всю территорию ДФО
Режим ТОР может быть распространён на всю территорию ДФО
Экономика, 18.11.2022
Прошло четвёртое заседание российско-китайской МПК
Из Бурятии в Китай экспортировали 4,5 тонн кедрового ореха
Из Бурятии в Китай экспортировали 4,5 тонн кедрового ореха
Экономика, 18.11.2022
Россельхознадзор проверил все партии
Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией растёт
Внешнеторговый оборот Бурятии с Монголией растёт
Экономика, 18.11.2022
Об этом рассказала министр экономики Бурятии на конференции в Москве
Каждый третий житель Бурятии является молодым
Каждый третий житель Бурятии является молодым
Экономика, 18.11.2022
На 1000 юношей приходится 987 девушек
Творческим работникам в период незанятости будут платить не ниже МРОТ
Творческим работникам в период незанятости будут платить не ниже МРОТ
Экономика, 17.11.2022
Изменения в Трудовом кодексе вступят в силу с 1 марта 2023 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^