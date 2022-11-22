Сэкономленные деньги решили отправить участникам спецоперации
Столицу Бурятии начали украшать к Нового году. Правда, обещанного ледового городка за восемь с половиной миллионов в Улан-Удэ не будет – на сей раз решили ограничиться ёлкой и несколькими детскими катушками на главной площади города. Об этом сообщили в своём telegram-канале мэр Игорь Шутенков.
- Новый год – символ нового, всего хорошего, символ изменений в лучшую сторону. В первую очередь этот праздник ждут все дети, – отметил он. – Вы знаете, что ранее главную городскую ёлку и горку мы сделали на долгие годы. Их установят на площади Советов. Украсим ёлку иллюминацией, которая также у нас уже есть. Из нового – сделаем для малышей несколько ледовых горок.
Деньги на фигуры изо льда тратить не станут – как и на праздничный фейерверк. Отказались власти и ото всех массовых мероприятий и широких гуляний.
- Сэкономленные средства мы направляем на поддержку наших ребят, наших защитников на передовой. Вместе мы – сила! – подчеркнул Шутенков.
Ледовый городок-2023 хотели посвятить спорту. Сообщалось, что его «изюминкой» станет огромный светящийся шар, который будет использоваться несколько лет. На площади Советов должны были появиться надписи «С новым годом» и «Шэнэ жэлээр!», символ года – кролик, Дед Мороз со Снегурочкой, пять детских горок и большая катушка, чаши изо льда и фигуры от различных предприятий республики – «Сноубордист Лиса», «Волк на трамплине», «Мыши на санях», «Козёл-биатлонист», «Конькобежец Тигр», «Хоккеистка Лошадь», «Горнолыжник Кабан» и «Шорт-трекист Бык» плюс несколько фотозон.
Из-за СВО в Улан-Удэ отказались от ледового городка за 8 миллионов
Экономика, Фото:
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