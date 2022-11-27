В Бурятии в лесных питомниках обнаружили патогенные грибы

Специалисты обнаружили зависимость между патогенами сеянцев сосны и климатическими зонами их выращивания
Сотрудники филиала ФБУ «Рослесозащита» - Центра защиты леса провели первое в истории Бурятии молекулярно-генетическое исследование питомников лесных растений.
Всего специалисты исследовали 190 образцов сеянцев из семи питомников – Горячинского, Котокельского, Киретского, Тужинского, Гремячинского, Зун-Хурайского и Черемушкинского. На образцах было проведено 434 анализа, в том числе выделение ДНК.
Генетические анализы показали, что патогены зависят от природных зон республики.
Так, в Киретском питомнике, расположенном в Бичурском лесничестве на юге Бурятии, основным фитопатогеном является Cycloneusma minus, вызывающий болезнь типа шютте – пожелтение (порыжение хвои). Это местный вид грибов, широко распространённый в сосновых лесах Бурятии.
В питомниках Прибайкалья – Котокельском и Черемушкинском – ведущим патогеном является Lophodermium seditiosum. Этот вид гриба заселяет хвою текущего года, что при интенсивном распространении может привести к гибели посадочного материала. Это подтверждается тем, что в этих питомниках довольно часто гибнут выращиваемые сеянцы.
Также в питомниках Прибайкалья присутствует Sphaeropsis (Xenosphaeropsis) pyriputrescens. Этот вид грибов был описан в 2004 году. Он распространён в США и Канаде, является возбудителем сухой гнили плодов яблонь и груш, вызывает язвы на ветвях яблонь и отмирание ветвей, в Китае внесён в список карантинных организмов.
Плесневые грибы рода Cladosporium вызывающие оливковую плесень, существенно ослабляющие сеянцы и влияющие на их зимовку, распространены в более северных питомниках: Горячинском и Тужинском.
- Вероятно, высокая влажность вблизи Байкала влияет на благоприятные условия распространения именно этих патогенных грибов, - сообщил начальник отдела мониторинга состояния лесных генетических ресурсов Алесандр Воинков. – Чтобы это выяснить, потребуется проводить наблюдения за динамикой представленности пород микрофлоры в данных питомниках в течение некоторого времени.
В Бурятии в лесных питомниках обнаружили патогенные грибы
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