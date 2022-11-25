Средства распределят в шесть муниципалитетов
В Забайкалье краевое министерство финансов выделило дополнительные средства на реализацию аварийно-восстановительных работ по устройству временных дамб и каналов отвода. Глава финансового ведомства региона Вера Антропова уточнила, что 382 миллиона рублей распределят шести муниципальным образованиям.
- Средства направят в Борзинский, Дульдургинский, Могочинский, Читинский районы, Александрово-Завоводский муниципальный округ и Читу. Будут проведены работы на 26 объектах водного хозяйства общей протяжённостью почти 50 километров. Запланировано обустройство 19 временных дамб и семи каналов отвода, - пояснила Вера Антропова.
Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья, край в летний период топит пятый год подряд. Поэтому власти региона решили усилить работу по возведению дамб для защиты как можно большего количества населённых пунктов.
В Забайкалье обустроят 19 временных дамб
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