В Забайкалье обустроят 19 временных дамб

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Средства распределят в шесть муниципалитетов



В Забайкалье краевое министерство финансов выделило дополнительные средства на реализацию аварийно-восстановительных работ по устройству временных дамб и каналов отвода. Глава финансового ведомства региона Вера Антропова уточнила, что 382 миллиона рублей распределят шести муниципальным образованиям.



- Средства направят в Борзинский, Дульдургинский, Могочинский, Читинский районы, Александрово-Завоводский муниципальный округ и Читу. Будут проведены работы на 26 объектах водного хозяйства общей протяжённостью почти 50 километров. Запланировано обустройство 19 временных дамб и семи каналов отвода, - пояснила Вера Антропова.



Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья, край в летний период топит пятый год подряд. Поэтому власти региона решили усилить работу по возведению дамб для защиты как можно большего количества населённых пунктов.

