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В Забайкалье обустроят 19 временных дамб

В Забайкалье обустроят 19 временных дамб
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Средства распределят в шесть муниципалитетов

В Забайкалье краевое министерство финансов выделило дополнительные средства на реализацию аварийно-восстановительных работ по устройству временных дамб и каналов отвода. Глава финансового ведомства региона Вера Антропова уточнила, что 382 миллиона рублей распределят шести муниципальным образованиям.

- Средства направят в Борзинский, Дульдургинский, Могочинский, Читинский районы, Александрово-Завоводский муниципальный округ и Читу. Будут проведены работы на 26 объектах водного хозяйства общей протяжённостью почти 50 километров. Запланировано обустройство 19 временных дамб и семи каналов отвода, - пояснила Вера Антропова.

Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья, край в летний период топит пятый год подряд. Поэтому власти региона решили усилить работу по возведению дамб для защиты как можно большего количества населённых пунктов. 
Забайкальский край дамбы гидротехническое сооружение наводнение затопление строительство

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