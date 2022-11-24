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В Бурятии простятся с 30-летним погибшим мобилизованным

В Бурятии простятся с 30-летним погибшим мобилизованным
Общество, 
Погиб уроженец Мухоршибирского района Тумэн Дамбадоржиев

14 ноября в ходе военной операции на Украине погиб наш земляк рядовой Дамбадоржиев Тумэн Дамбаевич. О его кончила сообщила администрация Мухоршибирского района Бурятии.

Тумэн Дамбадоржиев родился 14 мая 1992 года в улусе Галтай. Рос в любящей, многодетной семье. Был заботливым сыном, опорой и примером для своих младших братьев, верным другом. Очень любил свою большую и дружную семью.

Окончил Галтайскую школу. Во время учебы Тумэн принимал активное участие в жизни школы и района. Занимал призовые места в различных спортивных состязаниях по футболу и борьбе.

Окончив школу, поступил в профессиональный лицей № 24. После учёбы проходил срочную службу в Кяхте механиком-водителем.

После прохождения срочной службы работал на вахте и занимался домашним хозяйством. 22 сентября был призван в рамках частичной мобилизации.

Церемония прощания пройдёт 25 ноября в улусе Галтай.

смерть

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