В Бурятии простятся с 30-летним погибшим мобилизованным

Погиб уроженец Мухоршибирского района Тумэн Дамбадоржиев
14 ноября в ходе военной операции на Украине погиб наш земляк рядовой Дамбадоржиев Тумэн Дамбаевич. О его кончила сообщила администрация Мухоршибирского района Бурятии.
Тумэн Дамбадоржиев родился 14 мая 1992 года в улусе Галтай. Рос в любящей, многодетной семье. Был заботливым сыном, опорой и примером для своих младших братьев, верным другом. Очень любил свою большую и дружную семью.
Окончил Галтайскую школу. Во время учебы Тумэн принимал активное участие в жизни школы и района. Занимал призовые места в различных спортивных состязаниях по футболу и борьбе.
Окончив школу, поступил в профессиональный лицей № 24. После учёбы проходил срочную службу в Кяхте механиком-водителем.
После прохождения срочной службы работал на вахте и занимался домашним хозяйством. 22 сентября был призван в рамках частичной мобилизации.
Церемония прощания пройдёт 25 ноября в улусе Галтай.
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