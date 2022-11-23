«За что?!» - негодуют сельчане
Жители Баргузинского района Бурятии озадачились вопросом стоимости услуг в морге. Сельчане задали волнующий их вопрос в группу «Баргузин-инфо.24/7».
- Есть ли в морге посёлка Баргузин прейскурант на услуги, какая сумма, чтобы помыть покойного? В Баргузине берут 3000, за что? – возмущаются местные жители.
Этот вопрос адресовали главному врачу центральной районной больницы (ЦРБ) Баиру Очирову. Тот пояснил, что медучреждение таких услуг не оказывает.
- Прейскуранта нет. Такие услуги ЦРБ не оказывает. Родственники сами благодарят за такие услуги работника морга. В должностные обязанности работника морга данные услуги тоже не входят, - процитировали главврача в «Баргузин-инфо.24/7».
Жители села в Бурятии возмущены дороговизной помывки покойника
Общество, Фото:
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