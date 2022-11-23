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Жителям Бурятии оплатят курсы по IT-образованию

Жителям Бурятии оплатят курсы по IT-образованию
Общество,  Фото:pixabay.com
От 50 до 100 % расходов на обучение покроет государство.

Все желающие могут записаться на курсы бесплатного дополнительного IT-образования в рамках проекта «Цифровые профессии». На выбор предлагается более 60 самых актуальных курсов по всем цифровым профессиям. Курсы начнутся с апреля 2023 года, сообщает правительство Бурятии.

Отмечается, что участники проекта могут пройти обучение не только по профессиям в ИТ-сфере, но и по смежным специальностям, которые востребованы на сегодня: продуктовая и системная аналитика, интернет-маркетинг, веб-дизайн, управление финансами стартапов, IT-рекрутинг и многое другое.

Курсы дополнительного IT-образования проводят при финансовой поддержке государства. Слушателям курсов государство оплатит от 50 до 100 % стоимости обучения.

Подать заявку на участие в курсах можно на портале Госуслуг (https://profidigital.gosuslugi.ru/).

Проект «Цифровые профессии» был запущен Минцифры России в 2021 году. В 2022 году допобразование по проекту «Цифровые профессии» получат 50 тысяч жителей России.

IT

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