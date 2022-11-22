Народный бурятский танец представили на международном культурном форуме в Питере
С 10 по 12 ноября в Санкт-Петербурге проходил международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации». Мероприятие объединило экспертов из 40 регионов нашей страны, Казахстана и Беларуси, которые обсудили популяризацию этнокультурного достояния России.
Главной площадкой форума стал дом правительства Ленинградской области. В рамках масштабного культурного события презентовали «Золотую антологию народной культуры», в которую вошли сто шедевров нематериального культурного наследия народов РФ – различные обряды, праздники, эпические сказания, ремесла, промысловые, песенные и танцевальные традиции. В эту сотню попал и народный бурятский танец – ёхор.
Для формирования антологии каждый субъект представил один или несколько объектов, ценность который определял экспертный совет. От Забайкалья на мероприятие поехали артисты театра «Амар сайн», сообщили в пресс-службе краевого правительства.
- При поддержке специалистов учебно-методического центра культуры и народного творчества они продемонстрировали традиции исполнения кругового танца ёхор у бурят. Эксперты высоко оценили работу. Благодарю коллег за помощь, – рассказала директор Агинского национального театра «Амар Сайн» Оюна Дарижапова.
Кстати, в каждом районе Бурятии ёхор имеет свои особенности. Жители Баргузинского во время танца чеканят шаг, а тункинцы плотно прижимаются друг к другу и выставляют туловище вперёд. Шэнэхэнские же буряты держатся за мизинцы.
Ёхор включили в сотню шедевров нематериального наследия России
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