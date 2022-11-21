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Бурятский скульптор создал памятную доску знаменитому учёному

Бурятский скульптор создал памятную доску знаменитому учёному
Общество,  Фото:пресс-служба минкультуры РБ
В Санкт-Петербурге установили доску Юрию Кнорозову

19 ноября в Санкт-Петербурге, на улице Гранитной в торжественной обстановке открылась мемориальная доска – в этом доме жил знаменитый этнограф и лингвист Юрий Кнорозов, расшифровавший письменность майя. Мероприятие было приурочено к столетию со дня рождения учёного.

Автором проекта памятной доски стал бурятский архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев, проживающий в северной столице России.

- Композиция представляет из себя стеклянный портрет, как бы символ из XXI века к прошлому, на фоне календаря ацтеков, майя, этой древности. И это такой путь в будущее, - объяснил Вячеслав Бухаев.

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, учёный, историк, этнограф, лингвист Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года. Он расшифровал письменность майя и стал основателем советской школы майянистики. Его увлечённость письменностью началась в 1939 году, после поступления на исторический факультет Харьковского университета. Кнорозов приступил к дешифровке в 1945 году, а в 1955 году был допущен к защите кандидатской диссертации и показал комиссии свои наработки. Благодаря научной работе ему присвоили докторскую степень, минуя степень кандидата наук.

Учёный уверял, что на главную идею, как подходить к древним письменам, его натолкнула кошка Ася. Наблюдая, как она учит котят ловить мышей, Кнорозов сделал выводы, которые впоследствии легли в основу его статьи.

После окончания МГУ Кнорозов переехал в Ленинград и 1 января 1959 года поступил на работу младшим научным сотрудником в отдел народов Средней Азии музея этнографии народов СССР. В 1975 году опубликовал полный перевод имеющихся рукописей майя. За эту работу он был награждён Государственной премией СССР.

Бурятия Санкт-Петербург ученые наука памятная доска мемориальная доска

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