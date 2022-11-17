В Бурятии после прокурорского вмешательства отремонтировали теплосети

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Из-за износа были частые аварии



Прокуратура Иволгинского района Бурятии провела проверку по фактам неоднократных аварий, произошедших на участке сетей тепло- и водоснабжения по улице Лесная села Сотниково общей протяжённостью 690 метров.



Установлено, что из-за значительного износа сетей в 2021 – 2022 годах случилось восемь аварий и протечек воды, в результате которых происходили подтопления земельных участков и домов, расположенных на улице.



Главе Иволгинского района внесено прокурорское преставление, по результатам рассмотрения которого произведена замена аварийного участка сетей тепло- и водоснабжения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

