Из-за износа были частые аварии
Прокуратура Иволгинского района Бурятии провела проверку по фактам неоднократных аварий, произошедших на участке сетей тепло- и водоснабжения по улице Лесная села Сотниково общей протяжённостью 690 метров.
Установлено, что из-за значительного износа сетей в 2021 – 2022 годах случилось восемь аварий и протечек воды, в результате которых происходили подтопления земельных участков и домов, расположенных на улице.
Главе Иволгинского района внесено прокурорское преставление, по результатам рассмотрения которого произведена замена аварийного участка сетей тепло- и водоснабжения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии после прокурорского вмешательства отремонтировали теплосети
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