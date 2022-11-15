Мэр Улан-Удэ о комбинате школьного питания: «Делаем всё, чтобы дети были сыты»

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Игорь Шутенков проверил городской комбинат школьного питания



Сегодня, 15 ноября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как налажен процесс по организации питания в главном центре всех школьных столовых – городском комбинате школьного питания. В прошлом году на средства единой дальневосточной субсидии в размере 360 миллионов рублей здесь впервые за 30 лет провели масштабную реконструкцию и обновили оборудование.



- Цели, которые перед собой ставит модернизация, достигнуты. Комбинат начал строиться в 1988 году и в 1993-м вступил в действие, и тогда он был рассчитан только на школы Октябрьского района. А сейчас он кормит почти все школы города. И с 1993 года здесь ни разу не было такого хорошего капитального ремонта и обновления. А сейчас и ремонт, и модернизация, и обновление оборудования. Всё это для того, чтобы наши дети были сыты, довольны и получали знания, - отметил Игорь Шутенков.



Сейчас учреждение обеспечивает горячим питанием около 44 тысяч детей в 49 школах из 58. Это при том, что на комбинате и в школьных столовых трудятся всего 370 человек. Поэтому новое оборудование пришлось как нельзя кстати: значительно сокращен ручной труд и время на готовку, а дети получают качественное, сбалансированное питание.



- За счёт того, что внедрили новое оборудование, на комбинате по-новому выстроили технологический процесс. В школы не везут грязные продукты. Все продукты здесь проходят первичную обработку, лабораторные исследования, и в школу уже приходят чищенная картошка, чищенная морковь и свекла, то есть в школах либо доготовка, либо работа с чистыми продуктами, - подчеркнул мэр.



За одну смену, которая длится 8 часов, комбинат изготавливает 12 тысяч котлет. Затем производится шоковая заморозка и далее полуфабрикаты отправляются в школьные столовые. Сотрудники комбината понимают, что их продукция идёт на детский стол, поэтому к изготовлению полуфабрикатов и кулинарии подходят креативно. Докупают различные насадки, чтобы дети хотели съесть то, что предлагают в столовой. К примеру, рыбные котлеты в форме рыбы, бисквитное пирожное в форме зайчика и другое.



- У нас вся продукция на сливочном масле высокого качества, мы не используем яичный порошок, замороженный меланж. У нас всё натуральное, и ребятишкам нравится наша продукция. Планы на будущее большие. Мы ещё не всё оборудование смогли опробовать, потому что на любом оборудовании сначала отрабатывается весь процесс, разрабатываются технологические карты. В планах выпуск своих собственных колбасок наподобие купатов без всяких примесей. Также мелкокусковой полуфабрикат, уже нарезанный на плов, на гуляш, - сообщила директор городского комбината школьного питания Алла Шахова.



Также сегодня Игорь Шутенков выразил особую благодарность всему коллективу комбината за оказанную поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. На днях на собранные деньги комбинат приобрел квадрокоптер, тепловизионный прицел и продукты питания.



- У нас женский коллектив, у нас много сыновей, мужей, внуков, которые ушли служить. У нас даже есть семьи, у которых ушли служить сразу три сына, причём добровольцами. Поэтому помогать – это наша личная инициатива. Если весной мы просто покупали продукты, средства личной гигиены, тёплые вещи, то сейчас мы собрали деньги, посоветовались с нашими военными и решили, что раз у нас хватает денег, то купим квадрокоптер и тепловизионный прицел. Купили и отправили нашим ребятам, - рассказала Алла Шахова.



