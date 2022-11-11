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В Иркутске спасли косулю, забежавшую в гаражный кооператив

В Иркутске спасли косулю, забежавшую в гаражный кооператив
Общество,  Фото:К-9
Животное отвезли обратно в лес

В микрорайоне Первомайский в Иркутске в гаражный кооператив забежала косуля. Её поймали и спасли сотрудники питомника К-9.

- В городе косуля может стать объектом нападения собак, попасть под машину, нанести травмы себе либо человеку. За этот год это уже не первый случай появления диких косуль в городской черте, - рассказали представители питомника К-9.

Животное отловили и отвезли к ветеринарам для осмотра. Выяснилось, что у животного повреждены оба рога, однако переломов конечностей, рёбер и позвоночника нет.

Так что её выпустили подальше от города в лес. В родной среде она быстро адаптируется и будет в безопасности. 

косуля дикие животные

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