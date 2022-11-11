В Иркутске спасли косулю, забежавшую в гаражный кооператив





В микрорайоне Первомайский в Иркутске в гаражный кооператив забежала косуля. Её поймали и спасли сотрудники питомника К-9.- В городе косуля может стать объектом нападения собак, попасть под машину, нанести травмы себе либо человеку. За этот год это уже не первый случай появления диких косуль в городской черте, - рассказали представители питомника К-9.Животное отловили и отвезли к ветеринарам для осмотра. Выяснилось, что у животного повреждены оба рога, однако переломов конечностей, рёбер и позвоночника нет.Так что её выпустили подальше от города в лес. В родной среде она быстро адаптируется и будет в безопасности.