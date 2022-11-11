В Иркутске спасли косулю, забежавшую в гаражный кооператив

Животное отвезли обратно в лес
В микрорайоне Первомайский в Иркутске в гаражный кооператив забежала косуля. Её поймали и спасли сотрудники питомника К-9.
- В городе косуля может стать объектом нападения собак, попасть под машину, нанести травмы себе либо человеку. За этот год это уже не первый случай появления диких косуль в городской черте, - рассказали представители питомника К-9.
Животное отловили и отвезли к ветеринарам для осмотра. Выяснилось, что у животного повреждены оба рога, однако переломов конечностей, рёбер и позвоночника нет.
Так что её выпустили подальше от города в лес. В родной среде она быстро адаптируется и будет в безопасности.
Животное отвезли обратно в лес
В Закаменском районе Бурятии выполнили план по капремонту
Накануне в Советском районе прошёл рейд по отлову собак
В посылках множество необходимых вещей – от влажных салфеток до тёплой одежды
Он начал сдавать кровь ещё в 2002 году
В Забайкалье прошёл фестиваль «Гуранёнок»
Автогонщики посоревнуются в селе Тарбагатай
Показатель ежесуточного прироста держится на одном уровне
Студенты поучаствовали в конкурсе Book Slam
В соревнованиях приняли участие более 700 человек из 23 регионов страны
Береговая линия едва успела покрыться льдом
«Постоянный клиент в общественном транспорте», - пишут жители
Школы подключат к Единой дежурно-диспетчерской службе
Женщины встречали жюри хлебом-солью
Речь идёт о многоквартирном доме в 111 квартале