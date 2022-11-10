Всего в рамках осеннего призыва будет призвано 2,5 тысячи новобранцев
В Иркутской области состоялся сегодня торжественный митинг, посвященный отправке первых команд призывников. Сегодня они будут направлены к местам несения службы, сообщили в пресс-службе областного правительства.
– Армия закаляет характер, воспитывает целеустремлённость, ответственность, силу воли и патриотизм. Будьте твёрдыми и настойчивыми в преодолении трудностей, в овладении военной специальностью, - напутствовал призывников замгубернатора Иркутской области Роман Колесов.
Он подчеркнул, что новобранцы к выполнению задач специальной военной операции привлекаться не будут.
Призывники отправляются на военную службу в составе 6 воинских команд. Перед направлением в войска их обеспечили вещевым имуществом, питанием горячей пищей, банковскими картами платежной системы «МИР» и индивидуальными электронными картами.
Всего в Иркутской области отправке в войска в ходе осеннего призыва подлежат около 2,5 тысяч человек, большинство из них будут направлены в Вооруженные силы, остальные – в Федеральную службу войск национальной гвардии.
Как сообщал «Байкал-Daily», первая отправка призывников из Бурятии состоялась 9 ноября.
В Иркутской области призывников проводили в армию
Общество, Фото:
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