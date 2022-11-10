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В Иркутской области наградили мужчину за задержание преступника

В Иркутской области наградили мужчину за задержание преступника
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Неравнодушным жителем оказался пенсионер уголовного розыска

Сегодня состоялось торжественное награждение жителя города Нижнеудинска, благодаря которому удалось установить и привлечь к ответственности мужчину, совершившего особо тяжкое преступление.

Установить подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления и сохранить следы вещественных доказательств до прибытия следственно-оперативной группы на место, удалось главе Верхне-Гутарского муниципального образования Андрею Романову, который является пенсионером уголовного розыска отдела МВД России по Нижнеудинскому району.

- Руководством отдела МВД России по Нижнеудинскому району было принято решение поощрить за помощь полиции пенсионера МВД. Сегодня, на торжественном рапорте, в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, начальник отдела МВД России по Нижнеудинскому району Хачатур Григорян, поблагодарил неравнодушного и бдительного гражданина за оказанную помощь и своевременное обращение в органы полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область

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