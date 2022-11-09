В Иркутске инспекторы ДПС помогли доставить в больницу задыхающегося младенца







Через несколько дней, мать, оправившаяся от стресса, поблагодарила полицейских за оказанную помощь.



«Мы с мужем ехали из деревни Горяшина с малышом, который поперхнулся водичкой при приёме лекарства. Побоялись городских пробок, а увидев патрульный автомобиль ДПС, сразу же обратились к инспекторам. Ребята сразу откликнулись на нашу просьбу и быстро привезли в Ивано-Матренинскую больницу нас с сыном. Очень благодарим за это сотрудников и желаем успехов на службе», - обратилась иркутянка Марина.



В Иркутске инспекторы ДПС доставили в больницу задыхающегося младенца, которому нет и месяца. Об этом рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.3 ноября около 20 часов вечера к инспекторам ДПС неподалёку от остановки «Фортуна» обратилась семейная пара. Менее 10 дней назад появился на свет ребёнок, а в тот вечер малышу внезапно стало трудно дышать. Отец побоялся, что из-за пробок в городе они не смогут своевременно добраться до больницы, и обратился за помощью к сотрудникам ГИБДД.Ребёнка вместе с матерью посадили в служебную машину. Со включёнными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией автоинспекторы менее чем за пять минут довезли маму с малышом в приёмное отделение детской больницы. В больнице его осмотрели, после чего благополучно отправили домой.