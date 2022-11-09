Жительницу севера Бурятии через суд восстановили в очереди на жильё

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Жительница Муйского района Бурятии состояла на учёте граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по категории «инвалиды».



Администрацией Муйского района на основании положений федерального законодательства женщина снята с учёта, поскольку родилась после 1 января 1992 года.



- Между тем органом местного самоуправления не учтено, что Конституционным Судом Российской Федерации норма, предусматривающая снятие состоящих на учёте лиц из числа инвалидов, родившихся после 1 января 1992 года, признана несоответствующей Конституции Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В этой связи в суд был предъявлен иск о восстановлении девушки в очереди на получение жилищной субсидии. Муйский районный суд иск удовлетворил.



Судебное постановление обжаловано администрацией Муйского района.



- Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, - отметили в пресс-службе.

