В деле разбиралась прокуратура
Жительница Муйского района Бурятии состояла на учёте граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по категории «инвалиды».
Администрацией Муйского района на основании положений федерального законодательства женщина снята с учёта, поскольку родилась после 1 января 1992 года.
- Между тем органом местного самоуправления не учтено, что Конституционным Судом Российской Федерации норма, предусматривающая снятие состоящих на учёте лиц из числа инвалидов, родившихся после 1 января 1992 года, признана несоответствующей Конституции Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В этой связи в суд был предъявлен иск о восстановлении девушки в очереди на получение жилищной субсидии. Муйский районный суд иск удовлетворил.
Судебное постановление обжаловано администрацией Муйского района.
- Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, - отметили в пресс-службе.
Жительницу севера Бурятии через суд восстановили в очереди на жильё
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