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Жительницу севера Бурятии через суд восстановили в очереди на жильё

Жительницу севера Бурятии через суд восстановили в очереди на жильё
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В деле разбиралась прокуратура

Жительница Муйского района Бурятии состояла на учёте граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по категории «инвалиды».

Администрацией Муйского района на основании положений федерального законодательства женщина снята с учёта, поскольку родилась после 1 января 1992 года.

- Между тем органом местного самоуправления не учтено, что Конституционным Судом Российской Федерации норма, предусматривающая снятие состоящих на учёте лиц из числа инвалидов, родившихся после 1 января 1992 года, признана несоответствующей Конституции Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В этой связи в суд был предъявлен иск о восстановлении девушки в очереди на получение жилищной субсидии. Муйский районный суд иск удовлетворил.

Судебное постановление обжаловано администрацией Муйского района.

- Апелляционным определением Верховного суда Бурятии решение оставлено без изменения, его исполнение находится на контроле прокуратуры района, - отметили в пресс-службе. 
прокуратура

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