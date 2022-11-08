08 ноября

07 ноября

Популярное

В Усть-Ордынском округе восстанавливают старинную русскую усадьбу

В Усть-Ордынском округе восстанавливают старинную русскую усадьбу
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Презентация состоялась 4 ноября

К 85-летнему юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа в Баяндаевском районе начали обустраивать старинную русскую усадьбу. На территории Баяндаевского этнографического музея больше десяти лет действуют две усадьбы: «Бурятская усадьба» и «Белорусская усадьба», теперь музейный комплекс дополнится «Русской усадьбой».

Презентация первого строения на территории русской усадьбы – жилого дома с внутренним старинным убранством и русской печью – состоялась 4 ноября, в День народного единства. По словам мэра района Анатолия Табинаева, идея создания третьей очереди музейного комплекса появилась в 2020 году. Русская изба перевезена из села Баяндай, где этот бывший купеческий дом около 70 лет являлся одним из корпусов центральной районной больницы. После строительства нового здания больницы дом стал невостребован, методом народной стройки его разобрали, перевезли и установили на территории музея.

Также готовится к эксплуатации перевезённое здание для краеведческого отдела. Готов навес-сарай под ретро технику и уже приобретены три единицы техники: Волга ГАЗ-21, комбайн СКД и ГАЗ 51. В 2023 году в музей начнут завозить животных, характерных для местного традиционного хозяйствования: коней, коров, овец. Возможно, отдельный уголок будет оборудован для диких животных, обитающих в лесах Баяндаевского района.

Сотрудники музея угостили первых посетителей русской избы свежим горячим хлебом, испечённым тут же в печи. Продемонстрировали интерьер, мебель, посуду, ухваты, половики, скатерти, действующий патефон. Обустройство избы будет продолжено при помощи местных жителей, у которых сохранились старинные экспонаты.

– Баяндаевский этнографический музей – единственный в округе музей под открытым небом. Логистически он очень удобно расположен – вдоль трассы «Иркутск – Жигалово», поэтому открыт для всех туристов, направляющихся к Байкалу. Большой интерес комплекс вызывает и у местных жителей, – заявил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, история создания музея началась в 2011 году. Под строительство было выделено 12 гектаров земли в окрестностях Баяндая. В настоящее время создана основная часть бурятского комплекса, в который вошли подлинные архитектурные объекты. Из деревни Отонхой перевезена и восстановлена восьмистенная бурятская юрта (летник) с двумя пристроями (юрта построена в начале XX века). Кроме того, восстановлен зимний бурятский дом, перевезённый из улуса Зангут.

В 2017 году была открыта белорусская хата, которая представлена в экспозиции, как хата переселенца-белоруса начала ХХ века. Белорусский дом вывезен из деревни Толстовка Баяндаевского района.

В планах увеличить комплекс созданиями экспозиций и зданий, такими как Степная дума, почтовая станция, фельдшерский пункт и другими историко-культурными объектами.
Усть-Ордынский Бурятский округ музей история этнография этнографический музей

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сегодня местами небольшой снег
В Бурятии сегодня местами небольшой снег
Общество, 08.11.2022
Порывы ветра достигнут 20 м/с
Улан-Удэ примет православную книжную выставку-форум
Улан-Удэ примет православную книжную выставку-форум
Общество, 07.11.2022
Бурятия присоединилась к проекту «Радость слова»
В музее Бурятии пройдёт хоровой концерт
В музее Бурятии пройдёт хоровой концерт
Общество, 07.11.2022
Поклонникам музыки представят произведения отечественной и зарубежной хоровой музыки
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации контрактником
В Бурятии простятся с погибшим в ходе спецоперации контрактником
Общество, 07.11.2022
Цырен Амуров награждён орденом Мужества посмертно
Крымчане оценили фотографии из Бурятии
Крымчане оценили фотографии из Бурятии
Общество, 07.11.2022
Подведены итоги межрегионального фотоконкурса «Расскажи про свой край»
В Бурятии разъяснили о финансовой помощи при ЧС
В Бурятии разъяснили о финансовой помощи при ЧС
Общество, 07.11.2022
Пострадавшим окажут помощь со дня введения режима ЧС по заявлению граждан
В Усть-Ордынском округе состоялся борцовский турнир памяти Олега Алексеева
В Усть-Ордынском округе состоялся борцовский турнир памяти Олега Алексеева
Общество, 07.11.2022
Рекордное количество медалей завоевали спортсмены Иркутской области
В заповеднике Бурятии рассказали о следах на снегу
В заповеднике Бурятии рассказали о следах на снегу
Общество, 07.11.2022
Начало ноября отлично подходит для наблюдения за животными
В селе Бурятии завершат благоустройство парка
В селе Бурятии завершат благоустройство парка
Общество, 07.11.2022
В следующем году здесь появятся скамейки, урны и освещение
Константин Райкин приехал в Читу
Константин Райкин приехал в Читу
Общество, 07.11.2022
Артист представит своим зрителям свой моноспектакль и наберёт новых абитуриентов
Усть-Ордынский округ отпраздновал свой 85-летний юбилей
Усть-Ордынский округ отпраздновал свой 85-летний юбилей
Общество, 07.11.2022
В рамках мероприятия прошло награждение жителей округа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^