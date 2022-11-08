В Усть-Ордынском округе восстанавливают старинную русскую усадьбу

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Презентация состоялась 4 ноября



К 85-летнему юбилею Усть-Ордынского Бурятского округа в Баяндаевском районе начали обустраивать старинную русскую усадьбу. На территории Баяндаевского этнографического музея больше десяти лет действуют две усадьбы: «Бурятская усадьба» и «Белорусская усадьба», теперь музейный комплекс дополнится «Русской усадьбой».



Презентация первого строения на территории русской усадьбы – жилого дома с внутренним старинным убранством и русской печью – состоялась 4 ноября, в День народного единства. По словам мэра района Анатолия Табинаева, идея создания третьей очереди музейного комплекса появилась в 2020 году. Русская изба перевезена из села Баяндай, где этот бывший купеческий дом около 70 лет являлся одним из корпусов центральной районной больницы. После строительства нового здания больницы дом стал невостребован, методом народной стройки его разобрали, перевезли и установили на территории музея.



Также готовится к эксплуатации перевезённое здание для краеведческого отдела. Готов навес-сарай под ретро технику и уже приобретены три единицы техники: Волга ГАЗ-21, комбайн СКД и ГАЗ 51. В 2023 году в музей начнут завозить животных, характерных для местного традиционного хозяйствования: коней, коров, овец. Возможно, отдельный уголок будет оборудован для диких животных, обитающих в лесах Баяндаевского района.



Сотрудники музея угостили первых посетителей русской избы свежим горячим хлебом, испечённым тут же в печи. Продемонстрировали интерьер, мебель, посуду, ухваты, половики, скатерти, действующий патефон. Обустройство избы будет продолжено при помощи местных жителей, у которых сохранились старинные экспонаты.



– Баяндаевский этнографический музей – единственный в округе музей под открытым небом. Логистически он очень удобно расположен – вдоль трассы «Иркутск – Жигалово», поэтому открыт для всех туристов, направляющихся к Байкалу. Большой интерес комплекс вызывает и у местных жителей, – заявил руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, история создания музея началась в 2011 году. Под строительство было выделено 12 гектаров земли в окрестностях Баяндая. В настоящее время создана основная часть бурятского комплекса, в который вошли подлинные архитектурные объекты. Из деревни Отонхой перевезена и восстановлена восьмистенная бурятская юрта (летник) с двумя пристроями (юрта построена в начале XX века). Кроме того, восстановлен зимний бурятский дом, перевезённый из улуса Зангут.



В 2017 году была открыта белорусская хата, которая представлена в экспозиции, как хата переселенца-белоруса начала ХХ века. Белорусский дом вывезен из деревни Толстовка Баяндаевского района.



В планах увеличить комплекс созданиями экспозиций и зданий, такими как Степная дума, почтовая станция, фельдшерский пункт и другими историко-культурными объектами.

