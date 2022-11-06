Усольчанин получил 15 лет колонии за убийство пожилого мужчины

Преступление произошло в январе 2022 года



В Усолье-Сибирском суд вынес приговор 22-летнему молодому человеку. Он признан виновным в разбое, совершённом с причинением тяжкого вреда здоровью, убийстве, сопряжённом с разбоем.



10 января этого года молодой человек, находясь на территории частного жилого дома, совершил убийство 66-летнего мужчины. Кроме того, он связал скотчем сожительницу погибшего и, угрожая ей ножом, требовал деньги и ювелирные изделия. Похитив из дома имущество, парень скрылся с места преступления.



- По горячим следам сотрудники полиции установили местоположение подозреваемого и задержали его. Известно, что молодой человек снимал в аренду летнюю кухню на территории указанного дома. Ранее он уже трижды был судим за совершение имущественных преступлений, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.



Приговором суда мужчина признан виновным, с учётом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

