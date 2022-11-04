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В Бурятии открыли современный спортцентр в Максимихе

В Бурятии открыли современный спортцентр в Максимихе
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Посещать его смогут не только спортсмены, но и все жители района

4 ноября в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии открыли современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Посещать спортивный центр могут не только участники секций, но и все желающие жители Баргузинского района, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. Кроме того, центр станет базой для учебно-тренировочных сборов сборных республики.

- Сегодня открыл двери круглогодичный комплекс в Максимихе. Я хотел бы подчеркнуть, что это место не только для спортсменов и сборных, но и еще и для местных жителей. В Максимихе была спортивная площадка, но не всесезонная, не обустроенная. В этом спорткомплексе будет заниматься более комфортно, больше людей захотят укреплять свое здоровье, их жизнь станет более насыщенной. Поздравляю с этим событием жителей Максимихи и всего Баргузинского района. В этом районе сильные спортсмены, им есть на кого равняться, самый яркий пример – Борис Будаев, чемпион мира, Европы, Азии, Советского Союза по вольной борьбе, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Символический ключ от нового здания застройщик вручил и.о. директора Дирекции спортивных сооружений Бурятии Григорию Покровскому.

- Здесь созданы все условия для проведения учебно-тренировочных занятий для спортсменов всех видов спорта и проведения массовых и корпоративных спортивных праздников. Но мы будем совершенствоваться дальше, будем пополнять тренажёрный зал, - рассказал Григорий Покровский.


В новом ФОКе проводятся тренировки по боксу, спортивной гимнастике, ушу и другим дисциплинам.

На первом этаже спортивного центра развернулся универсальный спортивный зал площадью 30 на 18 кв. м, снарядная, тренажёрный зал общей физической подготовки с помещением для хранения спортивного инвентаря, тренерская с душевой, медицинский кабинет с санузлом и технические помещения. В зоне для занимающихся имеются мужская и женская раздевалки с санузлами и душевыми.

На втором этаже размещены административные помещения. Кроме того, в центре есть гостиница для спортсменов на 20 мест. Для доступа инвалидов на все этажи запроектирован лифт пассажирский грузоподъёмностью 1350 кг.

На прилегающей территории оборудована универсальная спортивная площадка с безопасным покрытием доя занятий футболом, волейболом и баскетболом.

Общая стоимость объекта составила порядка 113 млн рублей. Спортивный центр построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Кстати, ФОК стал одним из новых объектов в Бурятии, которые отапливаются экологичным топливом – природным газом.

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