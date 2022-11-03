Эти специалисты оказывают помощь детям в образовательном процессе
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл выездной приём граждан в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями «Светлый». В приёме приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина и министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.
Обращения родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями касались вопросов оказания медицинской помощи, обеспечения детей лекарствами и техническими средствами реабилитации.
Жительница Иволгинского района сообщила о проблемах при получении пособий на опекаемых детей-инвалидов в связи с тем, что её банковский счёт заблокирован.
Мама ребёнка-инвалида пожаловалась на отказ в компенсации стоимости перелёта к месту лечения сына.
Инвалид 3 группы, проживающая с ребёнком-инвалидом, заявила о неполучении материальной помощи в связи подтоплением дома грунтовыми водами.
Группа родителей подняла вопрос необходимости введения в дошкольные образовательные учреждения тьюторов – специалистов, сопровождающих детей в образовательном процессе, оказывающих им техническую помощь.
Всем обратившимся даны разъяснения законодательства, приняты девять обращений, по которым организованы проверки, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии родители просят ввести в детсады тьюторов
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Эти специалисты оказывают помощь детям в образовательном процессе
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