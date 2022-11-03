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В Бурятии родители просят ввести в детсады тьюторов

В Бурятии родители просят ввести в детсады тьюторов
Общество,  Фото:прокуратура РБ
Эти специалисты оказывают помощь детям в образовательном процессе

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл выездной приём граждан в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями «Светлый». В приёме приняли участие уполномоченный по правам ребёнка в республике Наталья Ганькина и министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

Обращения родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями касались вопросов оказания медицинской помощи, обеспечения детей лекарствами и техническими средствами реабилитации.

Жительница Иволгинского района сообщила о проблемах при получении пособий на опекаемых детей-инвалидов в связи с тем, что её банковский счёт заблокирован.

Мама ребёнка-инвалида пожаловалась на отказ в компенсации стоимости перелёта к месту лечения сына.

Инвалид 3 группы, проживающая с ребёнком-инвалидом, заявила о неполучении материальной помощи в связи подтоплением дома грунтовыми водами.

Группа родителей подняла вопрос необходимости введения в дошкольные образовательные учреждения тьюторов – специалистов, сопровождающих детей в образовательном процессе, оказывающих им техническую помощь.

Всем обратившимся даны разъяснения законодательства, приняты девять обращений, по которым организованы проверки, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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