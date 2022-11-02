Северобайкальск посетил Дед Мороз из Великого Устюга

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северобайкальска

Сегодня поезд зимнего волшебника прибудет в Таксимо



1 ноября Северобайкальск посетил Дед Мороз из Великого Устюга. Сотни маленьких северобайкальцев, жителей района и гостей города встретили на вокзале поезд волшебного гостя и его сказочной команды.



У Деда Мороза в этом путешествии важная миссия — он собирает письма с новогодними пожеланиями. Почтовый ящик, куда дети скидывали свои письма, стоял возле поезда. Также на перроне вокзала помощники Деда Мороза веселили и развлекали детей.



Маленькие северобайкальцы побывали в передвижной резиденции Деда Мороза. Там они встретились с Шуршиком, Дедом Трескуном и тётушкой Аушкой. Ответили на их вопросы, отгадали загадки и только потом попали к Деду Морозу и Снегурочке. Ребята читали стихи, задавали вопросы, фотографировались и получали подарки, после чего их поили чаем с новогодними пряниками. Кроме этого, машинисты поезда Деда Мороза разрешали ребятам забраться в кабину паровоза. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северобайкальска.



В 20:00 поезд Деда Мороза отправился дальше. Следующей его остановкой будет посёлок Таксимо. Передвижная резиденция прибудет туда сегодня, 2 ноября, в 22:25. Во время стоянки поезда для посетителей вокзала проведут праздничную программу.



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