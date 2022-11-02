В Улан-Удэ продолжается благоустройство тропы «Победа»

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Вдоль тропы установили указатели пройденного расстояния



В микрорайоне Аршан города Улан-Удэ продолжается благоустройство тропы «Победа». Для комфортного передвижения по тропе были установлены указатели пройденного расстояния.



На указателях отмечено прохождение 1/3 тропы и 2/3 соответственно. Они дают чёткий ориентир прохождения и направление движения.



Напомним, что в 2021 году ученики физико-математической школы №56 выиграли грант по нацпроекту «Образование» и направили его на создание новой лесной дорожки «Тропа Победы». Такое название тропе дали потому, что лес в посёлке Аршан был высажен участниками Великой Отечественной войны.



Средства гранта были направлены на покупку техники и инструментов для создания коридора тропы. Обустройство тропы велось силами волонтёров, старшеклассников, студентов ссузов и вузов, сотрудников Авиационного завода и других. Помимо ровной дорожки, на тропе сделаны мостики для удобства горожан.



Протяжённость тропы составляет около пяти километров. Часть тропы проходит по уже существующей тропе здоровья, по кольцевому маршруту (от лыжной базы «Снежинка» и заканчивается там же). Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

