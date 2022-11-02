В Бурятии студенты изготавливают обереги для военнослужащих

В кропотливой работе принимают участие 38 студентов
Студенты Байкальского колледжа недропользования изготавливают обереги для военнослужащих. Внутри оберегов – песок из дацана «Гандан Ше Дувлин», который использовался для построения мандалы.
- В кропотливой работе над оберегами принимают участие 38 студентов. На сегодняшний день уже 42 оберега готовы к передаче 5 танковой бригаде, - рассказали в минобрнауки Бурятии.
В кропотливой работе принимают участие 38 студентов
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