Протяжённость участка – 3 км
Более ста миллионов рублей выделят из дорожного фонда Бурятии на ремонт дороги к селу Посольское в Кабанском районе республики. Минтранс Бурятии подготовил соответствующий проект распоряжения, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время дорожное покрытие на этом участке дороги находится в «ненормативном» состоянии. Из-за трещин и разрушений ямочный ремонт уже не целесообразен.
- В этом году, при условии выделения денежных средств, мы планируем объявить торги на определение подрядной организации. В следующем – непосредственно приступить к работам. Капремонт планируется завершить до конца 2024 года, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
В рамках капремонта на дороге заменят слабый грунт, отремонтируют дорожное полотно, устроят остановки вблизи села Большая Речка. На проектную документацию уже получено положительное заключение государственной экспертизы.
В Бурятии отремонтируют участок дороги от «федералки» к селу Посольское
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Животное стояло в воде при 10 градусах мороза
Помимо 90-летнего юбилея, именинник отпразднует с супругой 65 лет совместной жизни
В республике рассказали, сколько человек будет призвано в рамках осеннего призыва
Ребята получат памятные медали «За проявленное мужество»
Эта часть международной автомагистрали АН4, протянувшейся от Новосибирска до пакистанского порта Карачи
Праздничные мероприятия пройдут со 2 по 8 ноября
Юным героям вручили памятные подарки и благодарственные письма
Сборная республики выиграла 1 серебряную и 2 бронзовые награды в Красноярске
Заливка катков начинается в ноябре
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия «Живи, святая дата»
Руководство дома-интерната поблагодарило за помощь
Закрылись переправы через Селенгу и Чикой
У них два «золота», «серебро» и четыре «бронзы»
Ждут звонков от детей, родителей и учителей
Еду ввозили граждане Монголии и России