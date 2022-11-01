В Бурятии отремонтируют участок дороги от «федералки» к селу Посольское

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Протяжённость участка – 3 км



Более ста миллионов рублей выделят из дорожного фонда Бурятии на ремонт дороги к селу Посольское в Кабанском районе республики. Минтранс Бурятии подготовил соответствующий проект распоряжения, сообщает пресс-служба ведомства.



В настоящее время дорожное покрытие на этом участке дороги находится в «ненормативном» состоянии. Из-за трещин и разрушений ямочный ремонт уже не целесообразен.



- В этом году, при условии выделения денежных средств, мы планируем объявить торги на определение подрядной организации. В следующем – непосредственно приступить к работам. Капремонт планируется завершить до конца 2024 года, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



В рамках капремонта на дороге заменят слабый грунт, отремонтируют дорожное полотно, устроят остановки вблизи села Большая Речка. На проектную документацию уже получено положительное заключение государственной экспертизы.

