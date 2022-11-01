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В Бурятии отремонтируют участок дороги от «федералки» к селу Посольское

В Бурятии отремонтируют участок дороги от «федералки» к селу Посольское
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Протяжённость участка – 3 км

Более ста миллионов рублей выделят из дорожного фонда Бурятии на ремонт дороги к селу Посольское в Кабанском районе республики. Минтранс Бурятии подготовил соответствующий проект распоряжения, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время дорожное покрытие на этом участке дороги находится в «ненормативном» состоянии. Из-за трещин и разрушений ямочный ремонт уже не целесообразен.

- В этом году, при условии выделения денежных средств, мы планируем объявить торги на определение подрядной организации. В следующем – непосредственно приступить к работам. Капремонт планируется завершить до конца 2024 года, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

В рамках капремонта на дороге заменят слабый грунт, отремонтируют дорожное полотно, устроят остановки вблизи села Большая Речка. На проектную документацию уже получено положительное заключение государственной экспертизы.
Бурятия Кабанский район ремонт дорог дорожный ремонт

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