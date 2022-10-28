Их проводят для школьников и студентов
Первыми с ознакомительной экскурсией на главную теплоэлектроцентраль Улан-Удэ пришли учащиеся Байкальского колледжа недропользования. Они ознакомились с производственными мощностями, узнали тонкости технических процессов, сообщает пресс-служба ТГК-14. Студенты оценили сложность и ответственность этапов производства тепла для потребителей города.
Сотрудники ТЭЦ-1 сообщили о вариантах трудоустройства. Старшекурсников заинтересовали вакантные места, расширенный соцпакет, перспективы и возможности для профессионального роста.
- Экскурсии на ТЭЦ – это уникальная возможность побыть немного энергетиком и собственными глазами увидеть, как зарождается тепло, - рассказал директор филиала «Генерация Бурятии» ТГК-14 Дмитрий Лебедь. – Они наглядно помогают ребятам определиться с выбором специализации и готовят их к предстоящей трудовой деятельности. Для нас – это хорошая возможность рассказать о сложной, но интересной профессии энергетика.
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 открыли сезон экскурсий
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