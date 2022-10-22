В Бурятии появится роботизированная молочно-товарная ферма

Объём инвестиций в проект составляет 86,9 млн



В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию роботизированной молочно-товарной фермы с автоматизированной системой доения и содержанием высокопродуктивных коров чёрно-пестрой голштинизированной породы для производства молока. Данная ферма находится в Кабанском районе.



- Всего на ферму планируется закупить 80 нетелей. Молоко будет реализовываться на предприятия республики. В дальнейших планах увеличение и улучшение кормовой базы, - сообщают в минсельхозпроде Бурятии.



На предприятии будет установлен робот-дояр, второй на территории ДФО. Робот-дояр – это полностью автоматизированный комплекс, который повышает рентабельность фермы, максимально повышает уровень надоев, снижает трудозатраты. Заранее известны затраты на сервис и обслуживание робота. Получение большого объёма статистических данных позволяет профилактическими мерами предупредить риск возникновения заболеваний у скота. Система позволяет уделять меньше времени доению, за это отвечает робот-дояр, а это значит, что появляется больше времени на управление и кормление, как результат – увеличение продуктивности. Основной принцип работы роботизированной фермы – система добровольного доения, при которой коровы самостоятельно идут на дойку.



Объём инвестиций в проект составляет 86,9 млн. руб., из них 19,9 млн руб. за счет гранта от министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

