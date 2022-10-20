Улан-удэнский депутат сдал кровь для тяжелобольного пациента

Владимир Ильин в 15-й раз стал донором



Депутат Улан-Удэнского горсовета Владимир Ильин является кадровым донором в республиканской станции переливания крови. Сегодня он в 15-й раз стал донором, а его кровь перельют тяжелобольному.



- У нас есть такое понятие, как донорский светофор, он у нас актуализируется каждый день на нашем сайте станции переливания крови. Так мы отражаем наиболее редкие группы крови. Сегодня мы нуждаемся во второй и первой отрицательной группе крови, - рассказала и.о. заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови» Галина Носкова.



В республиканскую станцию переливания крови обратились из БСМП, сообщив о том, что одному из пациентов, который находится в критическом состоянии, необходимо срочное переливание крови первой положительной группы с редким фенотипом. Такая группа крови оказалась у Владимира Ильина, которого попросили приехать на сдачу крови как кадрового донора.



Ильин сразу же отозвался на призыв о помощи и приехал на станцию переливания.



Как заявляет сам депутат, сдача крови является очень важным, и более того, полезным мероприятием.



- Сегодня 13-я кровосдача, ещё две плазмы сдавал и тромбоциты. Так как я кадровый донор, меня попросили прийти, сдать, кому-то нужна первая положительная группа крови, поэтому я пришёл. Первый раз друг попросил сдать, кому-то из близких родственников, надо было адресно сдать кровь. Пришёл, сдал, в этом ничего сложного нет, буквально два часа времени выделить, раз в два месяца, ну в год четыре раза. Во-первых, это кому-то приносит пользу, во-вторых это для здоровья полезно, заодно и свои анализы смотришь, столько положительного, все плюсы, - поделился Владимир Ильин.



На данный момент в республиканской станции переливания крови насчитывается более 8000 активных доноров.



Для того, чтобы узнать, какая группа крови требуется в данный момент, и задать все интересующие вопросы, любой желающий может обратиться на горячую линию: 8(3012) 43-60-96, или прийти лично по адресу: Улан-Удэ, улица Пирогова, 7А.



