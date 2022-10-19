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В Бурятии школьникам провели экскурсию по Гусиноозёрской ГРЭС

В Бурятии школьникам провели экскурсию по Гусиноозёрской ГРЭС
Общество,  Фото:Гусиноозёрская ГРЭС
До конца года станцию планируют посетить ещё 180 школьников

На прошлой неделе для школьников Гусиноозёрска провели экскурсию по Гусиноозёрской ГРЭС. Так энергетики надеются привлечь подрастающее поколению в свою профессию. До конца года станцию планируют посетить 180 учащихся 7-8 классов школ города.

При входе в электростанцию школьники проходили инструктаж по технике безопасности и получали защитные каски. Учащиеся провели время в инженерно-бытовом комплексе, музее, машинном зале, а также они увидели две большие дымовые трубы с близкого расстояния.

- Познавательное путешествие затянулось почти на час. Подростки с интересом осмотрели оборудование, познакомились с работой блочного щита управления. Естественно, не обошлось и без вопросов. Многие из ребят планируют связать свою жизнь со станцией, ведь среди гусиноозёрских школьников немало таких, чьи родители работают здесь, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрской ГРЭС.

Ранее гусиноозёрский центр дополнительного образования детей «IT-Cube» заключил договор с электростанцией на проведение несколько таких профориентационных экскурсий для местных школьников.
школьники Гусиноозерская ГРЭС

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