В Бурятии школьникам провели экскурсию по Гусиноозёрской ГРЭС

До конца года станцию планируют посетить ещё 180 школьников
На прошлой неделе для школьников Гусиноозёрска провели экскурсию по Гусиноозёрской ГРЭС. Так энергетики надеются привлечь подрастающее поколению в свою профессию. До конца года станцию планируют посетить 180 учащихся 7-8 классов школ города.
При входе в электростанцию школьники проходили инструктаж по технике безопасности и получали защитные каски. Учащиеся провели время в инженерно-бытовом комплексе, музее, машинном зале, а также они увидели две большие дымовые трубы с близкого расстояния.
- Познавательное путешествие затянулось почти на час. Подростки с интересом осмотрели оборудование, познакомились с работой блочного щита управления. Естественно, не обошлось и без вопросов. Многие из ребят планируют связать свою жизнь со станцией, ведь среди гусиноозёрских школьников немало таких, чьи родители работают здесь, - сообщили в пресс-службе Гусиноозёрской ГРЭС.
Ранее гусиноозёрский центр дополнительного образования детей «IT-Cube» заключил договор с электростанцией на проведение несколько таких профориентационных экскурсий для местных школьников.
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