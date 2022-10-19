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В Курумканском районе Бурятии «Папой года» стал майор полиции

В Курумканском районе Бурятии «Папой года» стал майор полиции
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Супруги воспитывают шестерых детей

В Курумканском районе Бурятии глава многодетной семьи, где растут шесть детей, полицейский Тумэн Зинаев стал победителем конкурса «Папа года – 2022». На участие в конкурсе его подтолкнули друзья, родственники и дети.

Папы представили членам жюри свои конкурсные материалы – эссе, портфолио, содержащее фотографии, грамоты и дипломы, а также презентационный видеофильм, который должен был отразить лучшие традиции и взаимоотношения в семье конкурсанта.

По итогам конкурса лучшим среди отцов оказался майор полиции заместитель начальника отделения МВД России по Курумканскому району Тумэн Занаев.

Как позже рассказал сам победитель, победить в конкурсе ему помогла поддержка со стороны жены и детей, для которых он всегда старается быть примером.

Помогла богиня Янжима

Супруга Тумэна Лариса также служит в полиции, она помощник оперативного дежурного дежурной части.

История создания семьи началась в далеком 2001 году, когда Лариса пришла устраиваться в органы внутренних дел в районное отделение полиции. Первым полицейским, встретившимся ей в коридоре отделения, был именно Тумэн. «Могу четко сказать – это была любовь с первого взгляда. Я сразу подумал: она именно тот человек, с кем я хочу связать жизнь, построить дом, воспитать детей и внуков», – рассказывает Тумэн Шанюшкеевич.

Спустя два года после долгих ухаживаний Лариса согласилась стать выйти замуж и пара зарегистрировала брак. Однако почти шесть лет не получалось завести детей. «Я тогда очень сильно переживала, что не могу стать матерью и предложила любимому расстаться, – с улыбкой вспоминает Лариса, – но супруг дал мне понять, что будет всегда рядом, несмотря на отсутствие малышей».

В соседнем Баргузинском районе есть сакральное место – лик богини Янжимы. Считается, что узревшим лик богини материнства будет даровано счастье стать родителями. Тумэн с Ларисой взяли отпуск и поехали просить благословения у святой. Богиня услышала их молитвы, и спустя пару месяцев Лариса обрадовала супруга долгожданной новостью – она ждёт ребенка. В 2008 году в день празднования Белого месяца по восточному календарю в семье родилась старшая дочь.

Лариса рассказывает, что они с супругом выросли в многодетных семьях, поэтому останавливаться на одном ребёнке и не планировали. Так у пары и родилось шестеро детей – три мальчика и три девочки.
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