Судебные приставы выиграли чемпионат Бурятии по стрельбе

Участвовали пять команд
Сборная службы судебных приставов выиграла чемпионат Бурятии по стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов органов безопасности и правопорядка.
В турнире участвовали пять команд. Помимо сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии, за медали боролись представители таможни, управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике, УФСБ и УФСИН.
- Отрыв от команды, занявшей второе место, составил пять очков. Каждый наш спортсмен выложился по максимуму и добавил в общую копилку те необходимые очки, которые привели нас к победе, - отметил член команды-победителя Зорикто Эрдынеев.
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