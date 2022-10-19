Судебные приставы выиграли чемпионат Бурятии по стрельбе





Сборная службы судебных приставов выиграла чемпионат Бурятии по стрельбе из пневматической винтовки среди ветеранов органов безопасности и правопорядка.В турнире участвовали пять команд. Помимо сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Бурятии, за медали боролись представители таможни, управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике, УФСБ и УФСИН.- Отрыв от команды, занявшей второе место, составил пять очков. Каждый наш спортсмен выложился по максимуму и добавил в общую копилку те необходимые очки, которые привели нас к победе, - отметил член команды-победителя Зорикто Эрдынеев.