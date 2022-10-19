Владельцу грозит административная ответственность
Земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в Кяхтинском районе Бурятии, площадью 584 906 квадратных метров полностью зарос деревьями и кустарниками. Нарушение выявила проверка, проведённая государственным инспектором управления Россельхознадзора.
За это нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Правообладателю земли выдано предостережение, сообщили в пресс-службе управления.
В Бурятии выдали предостережение за заросший сельхозучасток
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