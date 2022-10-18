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В Бурятии свалку убрали лишь под угрозой уголовной ответственности

В Бурятии свалку убрали лишь под угрозой уголовной ответственности
Общество,  Фото:УФСПП по Бурятии
Вопрос тянулся с 2018 года

Под контролем службы судебных приставов была ликвидирована несанкционированная свалка в Тарбагатайском районе Бурятии. 15 кубометров мусора скопились на территории сельского поселения «Заводское».

По иску Восточно-Байкальского межрайонного прокурора Советский районный суд Улан-Удэ обязал убрать свалку администрацию района ещё в 2018 году. Из-за неисполнения решения суда исполнительное производство было возбуждено в Тарбагатайском районном отделении службы судебных приставов.

- В соответствии с действующим законодательством судебный пристав-исполнитель совершил весь комплекс мер, направленных на принуждение к исполнению судебного решения. Администрации неоднократно вручались предупреждения об уголовной ответственности по ст. 315 Уголовного кодекса. В сентябре 2022 года под контролем судебного пристава-исполнителя несанкционированная свалка была полностью ликвидирована, отходы утилизированы, а участок земли, на котором копился мусор, выровнен, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

свалка судебные приставы

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